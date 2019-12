I Cento di Roma 2020: guida ai ristoranti "Top" e "Pop" della Capitale

Oggi - 5 dicembre - arriva in libreria I Cento di Roma, la guida dedicata alla Capitale e ai suoi 100 migliori ristoranti e trattorie. Giunta alla sua settma edizione, la collana di guide ai ristoranti “I Cento” nasce nel 2008 da un’idea di tre critici torinesi – Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino – per poi giungere nel 2014, riproponendo la stessa formula.

La guida de "I Cento": ristoranti top e pop della Capitale

I 100 locali recensiti sono divisi in due sezioni: i cinquanta migliori ristoranti per le grandi occasioni – ordinati in classifica – a cui seguono le recensioni di cinquanta ottime trattorie, soste popolari, adatte a chi mangia fuori tutti i giorni. Tutte le mete raccolte in questa seconda sezione hanno in comune una fascia di prezzo, al di sotto di 40 euro (prezzo medio calcolato su tre portate, bevande escluse), ma comprendono cucine molto diverse: da quella orientale alla pizzeria (di qualità), dall’osteria fino al bistrot. In questa edizione della guida si contano 24 nuovi indirizzi segnalati, 10 TOP e 14 POP.

Sezione TOP – I cinquanta migliori ristoranti

“Non è un’impresa facile stilare una lista dei cento migliori indirizzi di una città come Roma”, hanno ammesso nell'introduzione de "I Cento di Roma 2020" gli autori della guida Federico De Cesare Viola e Luciana Squadrilli.

“Non solo perché è una città enorme, popolosa e divisa in municipi grandi quanto cittadine; o per lo sterminato numero d’insegne che impone assaggi ripetuti e ragionamenti attenti. Ma anche perché forse mai quanto nel corso degli ultimi dodici mesi sono state davvero tantissime le nuove aperture, gli avvicendamenti, i cambi di rotte e, ahinoi, anche le saracinesche abbassate. Il risultato è una guida piuttosto diversa da quello scorso anno, con cambiamenti importanti anche in cima alla classifica degli indirizzi Top”.

Il primo classificato de I Cento Roma 2020

Si riferiscono alla più alta new entry nella classifica dei Cento di Roma 2020, l’Idylio di Francesco Apreda al The Pantheon Iconic Rome Hotel - nuova stella romana della Guida Michelin 2020 - che si va a inserire al quarto posto, seguendo un podio composto Gianfranco Pascucci con il suo Pascucci al Porticciolo (3o classificato), Heinz Beck al La Pergola, Rome Cavalieri (2o classificato) e Anthony Genovese, in vetta alla classifica con Il Pagliaccio.

“Il campione di quest’anno è Anthony Genovese, sempre più consapevole e sorprendente. Il suo Pagliaccio è un circo di sapori che non

stanca mai, accompagnato da un servizio che gira alla perfezione, capitanato da Matteo Zappile”.

Ma non c’è solo la testa della classifica da tenere d’occhio. Tante le new entry di quest’anno da segnalare: Adelaide all’Hotel Vilòn; Barrique Poggio Le Volpi by Oliver Glowig; Acquolina, The First Roma Arte; Jacopa; F’Orme Osteria; Bunker Kitchen Club; Moi; Atlas Coelestis e la Trattoria Sora Lella. A conferma che i luxury hotel della capitale custodiscono cucine di grande carattere e qualità, ma si inseriscono in un panorama già fertile di insegne tradizionali.

Sezione POP - Dalla trattoria alle “stuzzicherie etniche”

Come anticipato, la sezione pop è quella più "a portata di tutti". Una parentesi ampia che contiene 50 indirizzi dove poter tornare anche ogni giorno volendo. Luoghi caldi, sfiziosi, interessanti, selezionati per la loro capacità di confortare la pancia e lo spirito senza troppo impegno e con un conto che difficilmente sfora i 35-40 euro. Un insieme eterogeneo, dove si ritrovano trattorie d’antan e bistrot contemporanei, enoteche super fornite e pizzerie di tendenza, semplici ma goduriose paninoteche e ramen bar.

“L’aria che spira dall’Est – profumata di zenzero, lemongrass e salsa ponzu – ha ormai conquistato del tutto la capitale - scrive Luciana Squadrilli nell’introduzione - ma non per questo l’animo Pop di Roma si limita a parlare giapponese, tutt’altro. È un viaggio attorno al mondo A/R. Da un lato la pizza, che sia quella sottile e scrocchiarella o quella soffice e gonfia, dall’altro l’amore viscerale per i sapori della tradizione che non molla di un centimetro”.

Tre esempi in particolare spiegano facilmente tale concetto: Eataly che porta dagli Usa a Ostiense il format Terra, con carne e pesce che dal banco arrivano in tavola passando dalla grande griglia a carbone; a poca distanza Marigold conquista tutti sfornando pagnotte e cinnamon bun (e molto altro) in puro stile nordico; mentre Centocelle si conferma quartiere d’avanguardia popolargastronomica con Legs, nuova avventura dedicata a pollo fritto, patatine e panini firmata dal duo di Mazzo.

Si aggiungo le altre new entry: Doozo, Enoteca La Mescita, Epiro, La Punta Expendio de Agave, Matière Bar-à-vin, Osteria del Borgo, Piatto Romano, Santi Sebastiano e Valentino, Shiroya, Trattoria Popolare L’Avvolgibile e Trattoria Verbano.

Ognuno dei cento indirizzi in guida è stato visitato, assaggiando la cucina, testando la cantina e magari chiacchierando con osti e chef (oltre che pagando il conto, naturalmente). Tutto, per cercare di rendere le pagine de I Cento di Roma un’affidabile bussola per chi vuole scoprire le mille facce dell’enogastronomia cittadina.

La classifica 2020

l. Il Pagliaccio

2. La Pergola – Rome Cavalieri

3. Pascucci al Porticciolo

4. Idylio by Apreda – The

Pantheon Iconic Rome Hotel [novità 2020]

5. Per Me – Giulio Terrinoni

6. Metamorfosi

7. Pipero Roma

8. Tordomatto

9. Glass Hostaria

10. Aminta by Marco Bottega

11. Enoteca LaTorre–Villa

Laetitia

12. Retrobottega

13. ilSanLorenzo

14. Antonello Colonna Resort & Spa

15. Enoteca Achilli al Parlamento

16. Marzapane

17. Il Tino

18. Osteria dell’Orologio

19. Zia Restaurant

20. All’Oro – The H’All Tailor Suite

21. Il Convivio Troiani

22. Salumeria Roscioli

23. Imàgo – Hotel Hassler

24. Osteria Fernanda

25. Adelaide – Hotel Vilòn [novità 2020]

26. Barrique Poggio - Le Volpi by Oliver Glowig [novità 2020]

27. Giulia Restaurant

28. Acquolina – The First Roma Arte [novità 2020]

29. Acciuga

30. Marco Martini Restaurant

31. Jacopa [novità 2020]

32. F’orme Osteria [novità 2020]

33. Chinappi

34. The Cesar – La Posta Vecchia Hotel

35. L’Arcangelo

36. Al Ceppo

37. Armando al Pantheon

38. Da Rosario all’Albos Club

39. Livello 1

40. Sushisen

41. Cu_cina Food Roots

42. La Terrazza – Hotel Eden

43. Da Romolo al Porto

44. La Baia

45. Bistrot 64

46. Bunker Kitchen Club [novità 2020]

47. Moi [novità 2020]

48. VyTA Enoteca Regionale del Lazio

49. Atlas Coelestis [novità 2020]

50. Trattoria Sora Lella [novità 2020]

I premi

Ogni anno la guida I Cento di Roma premia il lavoro dei ristoratori, assegnando riconoscimenti a chi si è

maggiormente distinto nel lavoro in cucina e in sala.

Per questa edizione annuale, segnaliamo:

• il Premio “Miglior Ristorante di Roma 2020”, assegnato a Anthony Genovese e al suo Il Pagliaccio

• il Premio Gin Mare “Cocktail & Cucina”, assegnato a Spazio Niko Romito Bar e Cucina

• il Premio Lavazza “Novità 2020”, assegnato a Idylio by Apreda

• il Premio Salvia & Limone “La dolce vita”, assegnato a All’Oro – The H’All Tailor Suite

• il Premio TartufLanghe “Una grande promessa”, assegnato a Francesco Capuzzo Dolcetta di

Marzapane

• il Premio Eataly “Miglior Trattoria di Roma 2020”, assegnato a Trattoria Popolare L’Avvolgibile

• Il Premio Varvello “La cantina curiosa”, assegnato a Aminta by Marco Bottega

• il Premio Sparea “In punta di sala”, assegnato a La Pergola – Rome Cavalieri

• il Premio “Osti che sorridono”, assegnato a Trattoria Pennestri

I vincitori dei premi sono stati comunicati in anteprima agli ospiti e alla stampa lunedì 2 dicembre.



