I 5 migliori kebab a Roma

Che vi troviate costretti ad organizzare una cena improvvisata, siate obbligati a ritagliarvi solo pochi minuti di tempo per una breve pausa pranzo o siate in preda ad una fame apocalittica in piena notte, la vostra mente correrà sempre verso un’unica immagine: un maxi e gustoso kebab da assaporare dimenticandosi le regole del galateo e divorare in un solo boccone.

Tra le specialità più note dello street food mediorientale, questo piatto a base di carne arrostita, cotta e marinata lungo uno spiedo verticale e servita insieme alla yufka, il tipico pane turco, rappresenta da decenni uno degli spuntini preferiti dagli italiani.

Al centro di molte polemiche riguardo la tracciabilità delle sue carni e il rispetto delle norme igieniche all’interno di alcuni locali, il kebab per diverso tempo ha messo in crisi i suoi appassionati, sempre più incerti se lasciarsi andare ad un saporito peccato di gola o tenersi al riparo da possibili raggiri.

Come è facile intuire, soprattutto nella grande Capitale, le possibilità di essere tratti in inganno sono molto alte, ma non mancano risto-kebab di fiducia a cui rivolgersi quando si ha voglia di immergersi nella cucina araba. Esiste ancora chi si premura di offrire ai suoi clienti esclusivamente carni composte da tagli nobili, preparate secondo regola e marinate tenendo fede ad una preparazione lunga e paziente.

Ecco allora che abbiamo voluto selezionare per voi i migliori kebab di Roma, dal quartiere Prenestino a Porta Pia, dove poter assecondare le vostre fantasie culinarie e lasciarvi rapire dagli odori che vi catapulteranno in un istante nel Medio Oriente.