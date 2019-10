Halloween "mostruosamente buono" da Il Maritozzo Rosso: chi mangia 1 kg di carbonara non paga

Il 31 ottobre riapre la sfida al mostro buono più pauroso di Halloween: il kg di carbonara da Il Maritozzo Rosso. Si potrebbe semplicemente dire "Maritozzo o Scherzetto?", ma sarà una serata ancor di più mostruosamente buona.

Halloween da Il Maritozzo Rosso

Per la serata di Halloween si potrà prenotare per sfidare gli amici a mangiare il kg di carbonara, di nuovo, a Il Maritozzo Rosso, e in più ci saranno maritozzi speciali con zucca e pecorino, mortadella arrosto e wok di verdure al balsamico, e i tentacoli del polpo gigante rosticciati. Da provare anche la gricia alla zucca e il nuovissimo e spettacolare Maritozzo stregato!!

La sfida al kg di Carbonara

La sfida al kg Carbonara consiste nel finire 1 kg di spaghetti nel minor tempo possibile. Il record attuale è di 10' e 36" , stabilito pochi giorni fa in una finale tra i nostri campioni. Pensi di poterlo battere?

Se la finisci (qualunque sia il tempo) non la paghi, altrimenti il contributo di partecipazione è di 38 euro. Il Maritozzo Rosso alza la posta in palio, chi dovesse battere il record è invitato ad una cena x2 al Bistrot.

Appuntamento in vicolo del Cedro, 26

Per maggiori informazioni: 06.5817363

Il challenge si svolgerà, previa prenotazione, al bistrot, a pranzo o a cena.

(whatsapp 380.7562525)