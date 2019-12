Da Babingtons il rito del té diventa "Gold": arrivano le miscele con foglie d'oro e d'argento

Da 126 anni, arrivando in piazza di Spagna, un'insegna è punto di riferimento di romani e turisti, parte integrante di uno dei luoghi più belli e frequentati della Città Eterna. E' "Babingtons" sala da tè tra le più famose e rinomate al mondo.

Babingtons è la casa del tè a Roma. Luogo dove il rito del tè è lussuoso, ricercato, profumato, speziato, affascinante, magico. Un'esperienza da vivere, almeno una volta nella vita. Luogo che per molti è casa, per gli amanti del tè certamente, ma anche per tutti quei vip che il sabato e la domenica vogliono ritagliarsi una parentesi lontana dai paparazzi, in un luogo rinomato, attento al dettaglio, dove entrare dal mattino alla sera per gustare qualcosa di dolce ma anche una varietà di piatti salati "vittoriani".

Ed è in prossimità delle feste che Babington ha voluto fare un nuovo regalo ai clienti più affezionati ma anche ai curiosi che, per la prima volta, varcheranno la soglia della nota sala da tè. E' la Gold Collection: una linea di té rinomati, ricchi, dorati nel vero senso della parola.

La Gold Collection, appunto, è la selezione più lussuosa, mai servita prima, di miscele a base di tè pregiati creati a mano con ingredienti naturali di primissimo taglio e foglie di argento e oro 23 carati. Sono ben 3, dai nomi iconici e rappresentativi, i tè limited edition che entrano ufficialmente a far parte del menu di Babingtons, ognuno con un proprio carattere distintivo.

“Siamo molto felici di presentare quelli che sono i nostri tè più eccellenti e pregiati”, dicono Chiara Bedini e Rory Bruce, pronipoti di una delle due fondatrici di Babingtons nonché attuali proprietari. “La Gold Collection rappresenta la punta di diamante dell’offerta di Babingtons, destinata a chiunque voglia provare l’eccellenza che può nascondersi dentro una tazza di tè. Parliamo di blend realizzati manualmente con cura meticolosa e ingredienti pregiatissimi, dei veri e propri elisir cui si aggiunge la grande novità delle foglie oro 23 carati e argento che, insieme, regalano un’esperienza unica e magica”.

I tè della Gold Collection

Tre tè creati per omaggiare la casa reale, la regina Vittoria, simbolo, cuore, anima del Babingtons, ma anche i nuovi reali e i principini appena arrivati.

Capriccio è la miscela Gold più stravagante e sensuale, composta da tè neri pregiati provenienti da India, Ceylon e Cina, miscelati sapientemente a mano con ingredienti dai sentori predominanti di fiori, spezie e un tocco di affumicato. Un inno alla fantasia e alla bellezza firmato Babingtons.

Princes & Princesses è una miscela regale, gioiosa e vibrante creata “in casa” dalla blender di Babingtons con tè neri millesimati di India, Cina, Ceylon e Africa. Ricca di fiori, frutta e un tocco di spezie, ciò che rende davvero incredibile questo tè dal sapore intenso e avvolgente sono le foglie oro 23 carati presenti al suo interno. Un tè prezioso creato per celebrare l’incantevole magia di Re e Regine, Principi e Principesse.

Ed infine Victoria. Una miscela maestosa ed intensa di tè neri millesimati, pensata per onorare la grandezza di Vittoria,

regina, imperatrice, condottiera. Emozionante e ricco, Victoria nasce per raccontare le mille sfaccettature di una donna romantica, forte e coraggiosa. La sua incredibile particolarità, oltre alla realizzazione hand-made e all’aroma elegante, è data dalle foglie oro 23 carati e dall’argento che, insieme ai sentori predominanti di fiori di violetta e spezie, donano un retrogusto fruttato e piacevolmente agrumato.

L’esclusività assoluta della Gold Collection si ritrova anche nel raffinato servizio al tavolo riservato ai consumatori dei tè della collezione: la teiera e le tazze vengono portate dal personale su bellissimi vassoi antichi d’argento, accompagnate da mandorle caramellate. Una volta al tavolo inizia la cerimonia: le miscele pregiate vengono infuse al cospetto del cliente che così ha il piacere di apprezzare le foglie prima, durante e dopo l’infusione e godere di tutte le caratteristiche sensoriali che questi preziosissimi tè regalano. Colori, profumi, aromi che portano in luoghi lontani e affascinanti.

I prezzi del tè dalle foglie d'oro di Babingtons

Si tratta di un prodotto di lusso, il più ricco mai proposto da Babingtons in 126 anni di vita. Tanto che regalare un barattolo di Capriccio viene 50 euro. Un barattolo di Prince and Princesses 70 euro e uno di Victoria 90 euro, mentre una confezione regalo con i tre tè ha il costo 200 euro.

E se si volesse sorseggiare una tazza della Gold Collection nella bellissima sala da té nel cuore di Roma, magari per regalarsi un momento speciale durante le festività natalizie?

Una tazza di Victoria servita con guanti bianchi e un servizio di classe ha il costo di 27 euro, una di Princes and Princesses 25 euro, una di Capriccio 23 euro.

Babingtons è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21:15, compresa la domenica e festivi. I tè della Gold Collection sono in edizione limitata e sono disponibili fino a esaurimento scorte.