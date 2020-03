Gino Sorbillo chiude tutte le pizzerie: "Uniti ce la faremo"

In queste ore sono tanti i ristoranti e gli esercizi commerciali in genere che stanno abbassando le serrande. A seguito del decreto #iorestoacasa, infatti, le restrizioni sono ancora più dure, bar e ristoranti devono chiudere alle 18 e, soprattutto per chi lavora solo la sera, restare aperti è una rimissione totale.

Tra i ristoratori che scelgono di chiudere c'è anche Gino Sorbillo. Il maestro pizzaiolo, noto in tutta Italia, con attività da Napoli a Milano, passando per Roma, ha comunicato la chiusura e inviato anche dei messaggi importanti per tutti i suoi colleghi. Sui vari canali social di Sorbillo sono stati pubblicati diversi post che invitano alla responsabilità, a prendere una pausa per tornare più forti di prima:

"Ritorneremo più carichi di prima. Nel frattempo abbiamo chiuso per sentirci più tranquilli, appena la situazione si sarà normalizzata organizzeremo una grandissima festa della Pizza con tantissimi ristoratori di #Napoli. Rispettiamo adesso però tutte le indicazioni che ci vengono date, il sole tornerà a splendere...", è il messaggio che appare sul profilo Facebook di Sorbillo.

"Ristoratori italiani seguitemi come un’ombra, fermatevi anche voi - scrive ancora Sorbillo su Facebook - prima ci fermiamo prima ripartiamo. E stiamo tutti più tranquilli....".

E a simboleggiare lo spirito e le intenzioni del maestro pizzaiolo napoletano, una grande pizza a forma di cuore con i colori della bandiera italiana: "Uniti, usando tante tante giuste precauzioni, ce la faremo".

Sorbillo ha attualmente due pizzerie a Roma, Gino Sorbillo Lievito Madre in piazza Augusto Imperatore e Gourmand, di recentissima apertura, all'interno de La Rinascente di via del Tritone. Entrambi gli esercizi resteranno chiusi fino a nuove disposizioni.

Foto dai profili Facebook di Gino Sorbillo