7 Ghiaccioli e gelati sullo stecco da provare a Roma (rigorosamente artigianali)

Ghiaccioli e galeti sullo stecco a Roma: dove assaggiarli

Di ritorno dal mare, per un break dal lavoro o per finire la serata con qualcosa di fresco, il ghiacciolo è sempre gradito. Alla menta, all’amarena, al limone: ognuno ha il suo gusto preferito, quello che lo ha conquistato la prima volta da bambino. Quando si diventa grandi, però, si scopre che i migliori ghiaccioli non sono quelli confezionati, ma quelli artigianali, prodotti con frutta fresca e di qualità.

Poi, per chi vuole aggiungere un tocco goloso, ci sono i gelati sullo stecco artigianali, delle leccornie pure che dovete assolutamente provare.

Ecco allora 7 ghiaccioli e gelati sullo stecco che non puoi assolutamente perderti a Roma e che metteranno d’accordo tutti, grandi e piccini:

7. Steccolecco

Un locale colorato, divertente, vivace, che è riuscito a legare la freschezza e la bontà del gelato artigianale con i tempi di conservazione di un prodotto confezionato. Nasce così Steccolecco, “il gelato che non c’era”. Entrando rimarrai sorpreso da tutto quel colore, da tutta quella vivacità e dai tantissimi gusti di ghiaccioli disponibili (kiwi, fragola, limone, pistacchio frutti esotici, creme) e potrai comodamente portarli a casa tua o di amici, grazie alle comode confezioni.

Steccolecco, Mercato Parioli, viale Parioli (angolo via della Moschea), Roma – 3318378828

6. Gelatario

Foto da Facebook @gelatario

Questa gelateria è un’istituzione in zona Colli Albani-Ponte Lungo, si trova proprio su via Tuscolana ed è tappa fissa di moltissimi ragazzi e famiglie all’ora della merenda o dopocena. Oltre ai numerosi gusti sfusi, il Gelatario si distingue per la creatività che ha nel realizzare sempre qualcosa di speciale e creativo, compresi i ghiaccioli. Al mango d’India, al limone di Amalfi, alla fragola, all’arancia: sono davvero tutti da provare.

Gelatario, via Tuscolana 325, Roma – 06.78346724

5. Gelateria La Romana

Un nome una garanzia, questa gelateria, nata addirittura nel 1947, ha portato il suo nome in tutto il mondo e, nella Capitale, ha 2 sedi, una in via Cola di Rienzo e una in via Venti Settembre. Nota per il suo ottimo gelato e per i suoi locali curati in ogni minimo dettaglio per accogliere il cliente, a La Romana vanno provati anche i ghiaccioli artigianali. Freschi, saporiti e salutari.

Gelateria La Romana, via Venti Settembre 60, Roma - 0642020828

Gelateria La Romana, via Cola di Rienzo 2, Roma - 0632609251

Gelateria La Romana, via Magna Grecia 47A Roma - 06.77591089

Gelateria La Romana, via Ostiense 48 Roma - 06.57288114

4. Buono così

Foto da Facebook @buonocosi

A Centocelle, in una vietta nei pressi di piazza dei Mirti, c’è una gelateria gluten free che devi scoprire a tutti i costi (anche se non sei intollerante al glutine). Il gelato è buono e gli “ice tube” sono ideali per una pausa rinfrescante in una giornata di caldo torrido. Con il 50 per cento di vera frutta, questi tubi ghiacciati equivalgono ad una merenda nutriente, dietetica, oltre che rinfrescante. E i gusti sono tantissimi, dall’anguria allo zenzero, fino al prosecco e alla vodka.

Buono così, via dei Narcisi 20, Roma – 06.83808886

3. Pico

Pico Gelato, con un laboratorio a vista e il suo slogan "Naturalmente Buono", è particolarmente noto per il gelato artigianale da mettere sul cono o nella coppetta, ma sono degni di nota anche i coni e i gelati su stecco, da passeggio, disponibili in vari gusti in tutte e tre le gelaterie Pico. Pistacchio, fragola, cioccolato, nocciola, avrete solo l'imbarazzo della scelta e, guardando la vetrina, li mangerete già con gli occhi.

Pico Gelato, Via Ridolfino Venuti, 77

Pico Gelato, Largo XXI Aprile, 1

Pico Gelato, Via Donatello, 81

2. RivaReno

RivaReno è un laboratorio di produzione di gelato artigianale molto apprezzato nella Capitale. Con diversi punti vendita in giro per la città, in questa gelateria si possono assaggiare anche degli ottimi ghiaccioli sullo stecco. Fatti solo con frutta fresca e di qualità. Una rinfrescante leccornia da provare.

RivaReno, Corso Trieste 207, Roma – 06.86207880

RivaReno, via Magna Grecia 25, Roma – 06.77590302

RivaReno, via della Stazione Vecchia 10/12, Lido di Ostia – 06.56320802

1. Selina

Foto da Facebook @selinaicecream

Una gelateria molto pop ha aperto, da non molto, a Montesacro trasformando nella maniera più golosa possibile il classico gelato sul cono o in coppetta. Si tratta di Selina. E, tra le specialità della casa, vi suggeriamo di assaggiare le strepitose Ice Cheesecake, delle cheese cake al pistacchio, alla nocciola, al lotus, al cioccolato bianco o al cocco su stecco. Comode da mangiare a passeggio e davvero molto buone.

Selina gelateria, viale Jonio 320