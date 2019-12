L'ambasciata d'Egitto vince il "Gelato World Heritage" a Roma

Nella location di Palazzo dei Congressi all’Eur, nell'ambito della manifestazione ‘Sapori Segreti’ - uno dei principali eventi enogastronomici svoltisi a Roma nel 2019 - si è svolta la seconda edizione del ‘Gelato World Heritage’. Iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Gelatieri (Aig), in collaborazione con la Funvic Europa, per promuovere la cultura della pace nel mondo attraverso il gelato, a cui hanno partecipato le Ambasciate di Bulgaria, Afghanistan, Egitto, Uzbekistan, Thailandia, Albania, Arabia Saudita, Giappone e Grecia.

Il vincitore del Gelato World Heritage 2019

La competizione ha visto i Maestri Gelatieri dell’Aig produrre un gusto di gelato dopo aver scelto, con ognuna delle nazioni partecipanti, le materie prime e i prodotti tipici di ciascun paese. A vincere il concorso ‘Gelato World Heritage’ è stata l'Ambasciata di Egitto.

“Grande soddisfazione per il successo di quest’anno. Siamo convinti che il gelato, alimento italiano antico per tradizione, può certamente contribuire con la sua diffusione al rafforzamento della solidarietà fra i popoli. E dedichiamo questa edizione all’Albania colpita dal sisma. ‘Gelato World Heritage’ è un modo originale per diffondere il messaggio di pace tra le comunità di tutto il mondo”, ha spiegato Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti e segretario generale dall’Associazione Italiana Gelatieri.