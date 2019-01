"Pizza Hero", Gabriele Bonci sbarca in tv: “Pane e pizza protagonisti in prima serata”

Stazza imponente, braccia super tatuate, sguardo che trasmette simpatia e un bagaglio sulle spalle che fa di lui il ‘re della pizza’ a Roma (e nel mondo). Parliamo di Gabriele Bonci, maestro della pizza e del pane, con i suoi locali in zona Trionfale a Roma (Pizzarium in via della Meloria e Panificio Bonci in via Trionfale), che, dopo aver conquistato il mondo con i suoi impasti, sta per sbarcare su Nove con una trasmissione interamente dedicata ai prodotti del forno.

Gabriele Bonci è 'Pizza Hero'

Da re della pizza, Bonci vestirà i panni dell’eroe della pizza in ‘Pizza Hero – La sfida dei forni’, programma in partenza il prossimo 28 gennaio, in prima serata, su Nove appunto. Una sfida di impasti mai vista prima in tv. A svelarci qualche anticipazione sulla trasmissione è stato lo stesso Gabriele, prontissimo per questa nuova sfida:

“Pizza Hero è un programma del tutto nuovo – ha raccontato a Romatoday Bonci - per la prima volta si parlerà di pane e pizza in prima serata e fino ad oggi non era mai successo. Abbiamo sfruttato il gioco della sfida tra forni, per mettere in luce il pane e la pizza nelle sue varie declinazioni da nord a sud Italia”.

Pizza Hero, come funziona la sfida dei forni

'Pizza Hero' si svolgerà come una vera e propria sfida: Gabriele Bonci raggiungerà in ogni puntata una diversa città d’Italia, assaggerà i prodotti di 3 forni e sceglierà i 2 più talentuosi che dovranno cimentarsi in una sfida ‘all’ultimo impasto’. Soltanto un forno porterà a casa la vittoria, guadagnandosi un restyling completo del suo negozio. I panettieri, inoltre, avranno il vantaggio di imparare i segreti del maestro che hanno reso la sua pizza e il suo pane famosi in tutto il mondo.

Pizza Hero, puntate su Nove

Pizza Hero si articolerà in 7 puntate, in onda ogni lunedì – dal 28 gennaio – alle 21,25 su Nove. Per Bonci, dopo l’esperienza televisiva avuta in passato a La Prova del Cuoco, si tratta di una nuova sfida, diversa, i cui protagonisti assoluti saranno i suoi più grandi tesori: il pane e la pizza appunto.

“Uno dei principi cardine del mio credo è sempre stato quello di divulgare il mio pensiero e la mia filosofia, non solo sui prodotti lievitati, ma sulla cucina in genere. Con questo programma – ha detto Gabriele Bonci a Romatoday - spero di poter creare un focus abbastanza approfondito su pane e pizza. Mi piacerebbe che attraverso la televisione gli spettatori acquisissero informazioni più dettagliate su questo mondo, così da essere sempre più consapevoli nella scelta dei prodotti da comprare e da mangiare”.

Vederlo all'opera sarà sicuramente un bello spettacolo.

'Pizza Hero - La sfida dei forni' è un programma prodotto da DRYMEDIA per Discovery Italia. Sarà visibile sul canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149, su Tivùsat canale 9 e anche su DPlay (sito web o scaricando l’app su App Store o Google Play).