"Fry or Die", le domeniche di "Tutto Fritto" da Sbanco

«Dorato. Croccante. Con doppia panatura. Bono. Romano». (Stefano Callegari che elenca le caratteristiche fondamentali di un supplì tradizionale).

Nulla come i fritti rappresenta il modo di vivere e concepire le pizzerie a Roma. Non esiste valore nella pizza senza un supplì, una polpetta di bollito o anche una crocchetta di accompagnamento o di inizio pasto.

Fry or Die, il nuovo progetto di Sbanco

Sbanco ha da sempre rivolto la sua attenzione ad un’offerta - ampia e sperimentale - dei suoi prodotti da friggere. E, dopo aver dato grande spazio all’arte del supplì nella scorsa edizione della rassegna “Sbanco & Friends", il percorso di sperimentazione ha condotto direttamente a continue ricerche in cucina, nuovi modi di concepire la cottura del riso, nuove vie per condire una frittata di pasta e infiniti test su quale riso, pasta o olio per friggere fossero quelli più adeguati alle nostre necessità.

"Questo ha portato a guadagnare nel 2019 il premio come “Migliori Fritti d’Italia” per la prestigiosa classifica 50top Pizza ed essere citati da molti addetti ai lavori e giornalisti come tra i massimi interpreti in materia".

I sei appuntamenti di "Tutto Fritto"

arco Pucciotti, Stefano Callegari, Gabriele Lucantoni, Raman Masudur e tutto lo staff di Sbanco sono lieti di annunciare sei nuovi appuntamenti dedicati alla stagione del “Tutto Fritto -Fry or Die”.

Sbanco vi diletterà con menu differenti per infinite interpretazioni dei fondamentali fritti italiani: supplì, crocchette, polpette di bollito e montanare. A questi capolavori della tradizione gastronomica italiana Stefano e Marco aggiungono il loro nuovo fritto preferito: le donuts di pasta fritta. Una nuova forma per gustare la tradizionale frittatina di pasta partenopea.

Nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno e agosto Sbanco dedicherà una domenica, orario continuato 12:30 - 23:30, alle golosità da friggitrice, offrendo in ogni data un menu dai sapori sempre differenti.

Ci sarà la possibilità di vedere anche le partite di Serie A e di venire a farci compagnia anche solo per una birra al bancone. Il nostro obiettivo, oltre a quello di farvi assaporare le nostre preparazioni ciccione che tanto vi piacciono, è quello di farvi vivere il quartiere anche la domenica, rimanendo aperti per voi tutto il giorno così da favorire incontri e sorrisi!

La prima data sarà domenica 13 ottobre!

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Ferrarelle, Pastificio Felicetti, Olitalia e Riso Buono.