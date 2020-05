Nasce al Pigneto il "bar-finestra": cocktail ghiacciati sfidano il virus

Un progetto che è un modo di reinventarsi. Una breccia aperta nel muro del locale per non lasciar vincere la pandemia. Una finestra su via Macerata, dalla quale distribuire cocktail ghiacciati e salutari in bicchieri e cannucce ecosostenibili e biodegradabili.

Fratta, windows bar al Pigneto

L'ipotesi da cui nasce l'idea è stata quella di risvegliarsi dal torpore del lockdown circondati da persone impaurite, ma con tanta voglia di uscire di casa e divertirsi all'aria aperta. Soprattutto in vista della calda estate romana alle porte. Grazie all'app si può ordinare e pagare a distanza passeggiandoper le vie del Pigneto. Quando l'ordine è pronto, si ritira senza fare la fila e in totale sicurezza.

Il Window Bar, nasce in un angolo degli ormai celebri spazi di Bosco - Officine del Tartufo e va ad ampliarne l'offerta gastronomica, abbinando alle gustose pietanze al tartufo fresco, una selezione di cocktail senza alcol e frozen drink, per rinfrescare le serate estive. Oltre a una sfiziosa proposta dei classici cocktail evergreen in chiave contemporanea. L'ordinazione è ovviamente consentita anche in modalità classica, ma per quelle effettuate tramite smartphone è prevista una corsia preferenziale.

Il temporary project é ideato da Guido Liberti, chef e proprietario di Bosco, insieme a Ernesto Cinquenove (comunicazione e branding).