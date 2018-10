Il food and travel award 2018 assegnato ad Eugenio Morrone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Food and travel Awards incorona Eugenio Morrone miglior gelatiere dell’anno. Sulla base delle preferenze dei lettori, degli esperti di enogastronomia e turismo, della redazione del famoso magazine e dei giornalisti del settore, il bravissimo Morrone porta nelle sue gelaterie di Piazza Roberto Malatesta 15/16 e di via IV Novembre 95, un altro prestigioso riconoscimento.

La cerimonia si è svolta al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna, dove si sono ritrovate le migliori eccellenze italiane nel settore turistico ed enogastronomico come Davide Oldani, Heinz Beck, Sal De Riso (pasticceria), Bruno Vespa (cantina di vini) e tanti altri maestri enologi, pizzaioli, tour operator, ecc. ecc. Durante la serata di Gala, è stato presentato un nuovo gusto prodotto a quattro mani insieme all’altro gelatiere vincitore ex aequo Massimiliano Scotti: “Il Garibaldi” – l’incontro dei due mondi - a base di riso, miele e delle caldarroste con olio d’oliva di Zagarise. Appena un mese fa a Firenze, il giovane maestro gelatiere romano (di origini calabresi) aveva vinto il Gelato Festival 2018 ”All Stars” confermandosi come il miglior gelatiere italiano, visto anche il successo conseguito grazie al contest della guida Gastronauta a luglio.