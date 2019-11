Flos Olei Tour: a Roma i migliori extravergine italiani e del mondo

Torna il consueto appuntamento annuale con il Flos Olei Tour, progetto ideato dal giornalista ed esperto internazionale del settore oleario Marco Oreggia. Dopo le ormai numerose esperienze all’estero (Monaco, Berlino, Londra, Varsavia, New York, Helsinki, Washington, Amsterdam, Copenaghen, Taipei e Shanghai) il tour - mirato a far conoscere i migliori extravergine italiani e del mondo - ripartirà dalla Capitale sabato 7 dicembre 2019, con un evento presso l’hotel The Westin Excelsior Rome - Via Vittorio Veneto, 125, per poi ripartire verso altre metropoli.

Flos Olei 2020, l'evento a Roma

L'evento romano di inaugurazione - come da tradizione - vedrà anche l’uscita editoriale della Guida Flos Olei 2020. Il volume, nato nel 2010 e curato da Marco Oreggia (che è anche editore) e dalla giornalista Laura Marinelli, è stato il primo dedicato alle aziende di produzione olearia di tutto il mondo e ai loro extravergine. L'11esima edizione vanta 500 produttori segnalati, 720 oli extravergine selezionati da esperti assaggiatori professionisti, 53 Paesi su 5 continenti e due versioni: italiano-inglese e italiano-cinese. Presenti anche due classifiche di merito, la Hall of Fame (novità di questa edizione) e la consueta The Best: la prima premia - con i 100/100esimi - quelle aziende che, dopo un’importante crescita negli anni, hanno raggiunto un traguardo stabile di eccellenza, come a dire un Oscar alla carriera; la seconda premia le aziende che, presentando un extravergine di altissimo livello, si sono distinte nelle diverse categorie di concorso.

Ma la giornata del 7 Dicembre sarà anche l’occasione, per molti produttori di extravergine e di altri prodotti tipici, per presentarsi al grande pubblico e agli operatori del settore. Sono infatti previsti numerosi banchi d'assaggio nei quali degustare oli extravergine ed eccellenze alimentari italiane e internazionali. A completamento dell'esperienza gastronomica, saranno presenti rinomati chef che terranno alcune Masterclass di cucina incentrate sull'utilizzo dell'olio di alta qualità e che prepareranno piatti in cui l'extravergine sarà l'assoluto protagonista. Infine per tutti gli appassionati e i più curiosi sono in programma corsi di approfondimento sulle tecniche di degustazione dell’olio adatti a tutti i livelli di conoscenza.