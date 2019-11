Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro 2019

Torna sotto il periodo natalizio, come di consueto, la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, unica manifestazione che promuove il vero Made in Italy nel settore dei lievitati, con una doppia Edizione.

Dopo aver fatto tappa a Milano il 16 e 17 novembre, la Fiera dei più famosi lievitati natalizi italiani arriva a Roma, presso l'Hotel Sheraton sito in Viale del Pattinaggio 100. La tappa romana chiuderà, dunque, l'edizione 2019 della kermesse organizzata dalla Gold Event Organization di Emanuele Giordano (comunicazione ed organizzazione eventi).

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro a Roma

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro sarà, anche quest'anno, l'occasione per degustare i migliori panettoni e pandori artigianali d'Italia. L'Hotel Sheraton & Conference Center, in zona Eur sarà la location magica in cui poter gustare tutto il meglio dei dolci tipici del Natale. Come da tradizione, l'Ingresso all'evento è gratuito e, chi lo vorrà, potrà acquistare Panettoni e Pandori artigianali provenienti da tutta Italia.

Appuntamento sabato 23 e domenica 24 dalle 11.00 alle 19.30 alla XI edizione della Fiera nazionale del Panettone e Pandoro a Roma. Per maggiorni informazioni: http://www.panettonepandoro.com/

Oppure scrivere a: info@panettonepandoro.com (mail dedicata ai visitatori) o a commerciale@panettonepandoro.com (mail dedicata agli esposotiri).