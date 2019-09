Da Eataly Roma, sta per iniziare un weekend davvero gustoso: dal 13 settembre, ospiti del grande mercato di Ostiense saranno i migliori produttori italiani, pronti a far scoprire e degustare a tutti i partecipanti le loro specialità.

La Festa della Porchetta da Eataly

Protagonista assoluta dell'evento gastronomico di metà settembre sarà, però, uno dei cibi più gustosi e popolari della tradizione gastronomica italiana: sua maestà la porchetta. Sarà un bel percorso culinario tra le regioni del Centro Italia con grandi vini in abbinamento e musica popolare!

Gli orari

- Venerdì 13 settembre | Dalle 18.00 alle 23.30

- Sabato 14 settembre | Dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 23.30

- Domenica 15 settembre | Dalle 12.00 alle 22.00

Un weekend in compagnia dei migliori produttori italiani e delle loro specialità.

Eataly Roma vi aspetta per un percorso gastronomico tra le regioni del centro Italia e musica popolare.

Come funziona

L'ingresso alla Fesa della Porchetta è gratuito e tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

1 gettone = 1.50€

Carnet promo:

12 gettoni | 16€

22 gettoni | 30€

Speciale studenti | 10 gettoni 13€

Si mangia - 3° piano

LAZIO DEL PONTE – La porchetta di Ariccia I.G.P.

Pane casareccio di Genzano I.G.P "Forno Sergio" con porchetta | 3 gettoni

Pizza bianca romana con porchetta | 3 gettoni

Ciriola con porchetta | 3 gettoni

*puoi farcire il panino con melanzane o broccoletti



Panino con Prosciutto dolce di montagna "Del Ponte" 18 mesi tagliato a mano | 3 gettoni

Salsicce di maiale (3 pz) | 2 gettoni

Coppiette di Maiale | 4 gettoni



Porchetta da portare via 30€ al kg

2 etti --> 4 gettoni

0.5 kg --> 10 gettoni

1kg --> 20 gettoni



ABRUZZO

VENDITTI – La porchetta abruzzese

“Panino Regina" con Porchetta Campione d'Italia e salsa coleslaw | 3 gettoni

“Panino RIStreet" Pane San Marzano rosso, cavolo viola, salsa al basilico e Porchetta Campione d'Italia | 4 gettoni

Degustazione Porchetta Campione d'Italia" con grissini caserecci | 4 gettoni

Coppiette Venditti" | 4 gettoni



Porchetta a portar via 30€ al kg:

2 etti | 4 gettoni

1 kg | 20 gettoni

0.5 kg | 15 gettoni



UMBRIA

NATALIZI – LA PORCHETTA DI GRUTTI (presidio Slow Food)

Panino con porchetta | 3 gettoni

Torta al testo umbra con prosciutto e capocollo | 4 gettoni

Bruschetta con “Cicotto di Grutti” (Presidio slow food) | 2 gettoni



Porchetta a portar via 30€ al kg:

2 etti | 4 gettoni

1 kg | 20 gettoni

0.5 kg | 15 gettoni



SICILIA

LE SICILIANEDDE

Arancina con porchetta di suino nero dei Nebrodi | 2 gettoni

Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi | 4 gettoni

Schiacciata siciliana con suino nero dei Nebrodi | 4 gettoni



Porchetta di suino nero dei Nebrodi 50€ al kg



MARCHE

SCOTTADITO

Cartoccio di Arrosticini (6pz) | 4 gettoni

Cartoccio di Olive ascolane (8pz) | 4 gettoni

Cartoccio di patatine fritte | 2 Gettoni



MANFORTE

1 supplì | 1 gettone

4 supplì | 3 gettoni

Terraterra: bruschetta con porchetta, patate schiacciate e cipolla caramellata | 2 gettoni

Fraschetta: bruschetta con porchetta, fior di latte e pomodori secchi | 2 gettoni

Bruschetta con caponata di melanzane | 2 gettoni

Bruschetta scarola: insalata scarola ripassata con uvetta, pinoli e olive taggiasche | 2 gettoni

4 bruschette 6 gettoni



Dolce

PASTICCERIA FORTUNATO

Maritozzo con la panna | 2 gettoni

Mini maritozzo con la panna | 1 gettone

Tiramisu’ mignon | 1 gettone

Babà mignon | 1 gettone

Tozzetti romani | 1 gettone



Si beve

Bicchiere di vino | 3 gettoni (125ml)



CANTINE SILVESTRI

- “Silvestri brut” vino spumante di Qualità

- “Donna Livia” Chardonny Lazio IGT

- “Duca Lorenzo” Syrah Lazio IGT



CASALE DEL GIGLIO

- “Viognier”

- “Anthium” Bellone

- “Matidia” Cesanese



CASALE DELLA IORIA

- “Campo Novo” Cesanese del Piglio D.O.C.G.

- “Zero S” Cesanese del Piglio D.O.C.G.

- "Passerina Spumante” Lazio Passerina Spumante Extra Dry



BIRRIFICIO ALTA QUOTA

Bicchiere di birra | 3 gettoni (330ml)



BAR

Acqua 1 gettone

Bibite analcoliche| 2 gettoni

Piano terra

Orari: 12:00 – 22:00

MOZAO

Piadina o Tigella con Porchetta d'Ariccia IGP, pecorino, cipolle caramellate e senape in grani 8.50€

Gnocco Fritto con porchetta e composta all'arance 8€



LE SICILIANEDDE

Arancina con porchetta di suino nero dei Nebrodi 3€

Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi 6€

Porchetta di suino nero dei Nebrodi 50€al kg



Orari: 9:00-21:30

PANETTERIA EATALY

Pizza con porchetta e scarola 24€ al kg



3° piano

RISTORANTE TRIPPINI – IL BOSCO UMBRO

Porchetta Umbra al tartufo con misticanza 15€

ATTIVITA’ GRATUITE

3° piano

Sabato 14 | ore 19:30

Show Cooking

ROSSELLA NATALIZI: IL CICOTTO E LA PORCHETTA DI GRUTTI



Domenica 15 | ore 16:30

Talk show:

PORCHETTIAMO: l’associazione delle porchette d’Italia incontra il pubblico



Musica

3 piano

VENERDI’:



SABATO

Live Music dalle 21:00 alle 23:00 | ORFANELLI SWING BAND

DOMENICA

Live Music dalle 20:00 alle 21:30 | Spettacolo "DONNA ROMA LIVE TOUR" di Nicole Riso



Area bimbi (gratuita)

Il “maialino salvadanaio” con POP LAB

Sabato 14 Settembre | 12.30-15.30 e 18.30 – 21.30

Domenica 15 Settembre | 12.30-15.30 e 18.30 – 21.30

Per restare aggiornati sulla Festa della porchetta: https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/archivio-roma/festa-porchetta-roma/