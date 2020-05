Festa della mamma "a domicilio" o "take away": le proposte di pasticcerie e ristoranti romani

Dopo la festa del papà, la Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, ecco un'altra ricorrenza da vivere ai tempi del Covid. Domenica 10 maggio, come è consuetudine, si festeggeranno tutte le mamme d'Italia. Una Festa della Mamma diversa, sicuramente, la prima "festa" della fase 2, in cui anche chi non vive insieme alla propria mamma potrà farle visita, con le dovute precauzioni.

E, proprio come avvenuto per le festività sopra elencate, anche in occasione della Festa della Mamma tanti ristoranti e pasticcerie della Capitale hanno deciso di omaggiare le mamme con menù e dolci ad hoc con consegna a domicilio o servizio d'asporto (novità della fase 2 nel settore della gastronomia). Di seguito alcune idee golose per festeggiare la propria mamma:

Brunch Festa della Mamma di Ristorante Mangiafuoco

Tortino di zucchine e bufala con basilico su letto di pomodoro "Gusta Rosso" presidio Slow Food

Insalatina di funghi champignon, sedano e scaglie di grana

Riso Venere con salmone affumicato e verdurine saltate nella wok

Fusillone di Gragnano con pesto alla siciliana

Caesar salad dello chef

Carpaccio di Black Angus Fumè alla Cipriani con insalatina di Songino

Mimosa dello chef

Crostatina con crema pasticcera e frutta fresca

Disponibile anche un kids menu a 15 euro. Il menù adulti ha un costo di 25 euro per 1 persona, 45 euro per 2, 70 euro per 3, 90 euro per 4 e 110 euro per 5. Per ordini e prenotazioni chiamare i numeri: 06.85357245 - 06.85357255

Il menù di Aqualunae Bistrot

Flan alle zucchine e zafferano su morbido al blu di capra topinambur croccante e petali di cipolla caramellata.

Millefoglie di pasta con battuto misto di carne al syrah con crema dolcemente affumicata di parmigiano e rosmarino.

Agnello cotto a bassa temperatura salsato al curry e vodka servito con spuma croccante ai carciofi.

Cheesecake al cioccolato fondente e lamponi leggermente piccanti.

Il prezzo del menu è di 40 euro ed è possibile anche accompagnarlo a un abbinamento consigliato dallo Chef Emanuele Paoloni con una bottiglia di Bolgheri, doc 2017, Tenuta delle Colonne al prezzo aggiuntivo di 38 euro.

Il menù di Bonora Delivery

L'Oste della Bonora, L'Oste a Roma e La Bonora propongono il seguente menù per la Festa della mamma:

Flan di zucchine e menta con crema di pecorino e guanciale croccante

Lasagna funghi, piseli e salsiccia

Polpette al sugo

Delizia al doppio cioccolato

Ciambelline dell'oste

25 euro

Consegna gratuita la mattina del 10 maggio. Prenotazioni entro il 9 maggio al 3349038519

La torta di Levain

La pasticceria Levain dedica un dolce speciale alle mamme, in occasione della loro festa. Si tratta di una torta con alla base un Pan di spagna profumato agli Agrumi, crema mousseline alla vaniglia e fragole fresche. La torta è disponibile nella versione da 4-6 persone e in quella da 6-8, anche con consegna a domicilio. Inoltre Levain ha realizzato una monoporzione disponibile solo in negozio.

La torta di Bompiani

Anche la pasticceria Bompiani dedica una torta alla Festa della mamma. "Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di dolcezza e di sentimenti, di passione e di energia. Speriamo solo che questo possa essere un dono che generi felicità e armonia, un momento di gioia per un'intera famiglia", dice Bompiani. La torta è realizzata con mousse fondente 70%, mousse alla fragola, gelatina di fragola, biscotto morbido al cacao. Per ordinarla in prevendita: info@pasticceriabompiani.it

La torta della pasticceria Barberini

La pasticceria Barberini si prepara a festeggiare tutte le mamme con la torta "Delicious". Glassa rosa, mousse diplomatica alla vaniglia, gelèe di fragola, biscuit alla vaniglia, croccante lime e crispy alla fragola. Una torta per circa 4-5 persone al prezzo di 25 euri. La torta può essere ordinata tramite whatsapp al numero 3299658440 e ritirata sabato 9 maggio dalle 9 alle 12 previa ordinazione o con consegna a domicilio gratuita sabato pomeriggio.

Il cestino di Mozao

Mozao - Street Food & Banqueting ha pensato ad un simpatico omaggio per tutte le mamme. Si tratta del "cestino I Love Mamma" composto da:

8 tigelle

prosciutto crudo, mortadella con pistacchi e prosciutto cotto (150gr)

squacquerone e mozzarella di bufala

torta tenerina al cioccolato fondente (20 cm di diametro)

bevande a scelta tra chinotto e aranciata Lurisia da 275ml

piantina in vaso: sarà inserita una tipologia di pianta in base alle disponibilità del vivaio (Fucsia, Margherita, Begonia, Campanelle, Calandiva

I prodotti sono forniti freddi per essere scaldati in una padella antiaderente o al forno statico (no al microonde). Le prenotazioni termineranno alle 12 dell'8 maggio. Le consegne saranno effettuate nelle giornate di sabato e domenica mattina. Per informazioni: 3292826636