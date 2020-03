Roma si sveglia con i Bignè a domicilio, pasticcerie e forni regalano un sorriso ai papà

Non sarà una Festa del papà come le altre e, probabilmente, rimarrà nei ricordi di tutti i padri e di tutti i figli - anche dei più piccoli - proprio per questo. Videochiamate, messaggi Whatsapp, abbracci virtuali, nella speranza che il prossimo anno sia un 19 marzo come tutti gli anni.

Ma le pasticceria romane hanno messo in campo un'iniziativa golosa e solidale e saranno tanti, oggi, i papà a ricevere direttamente a casa il tradizionale Bignè di San Giuseppe.

Bignè di San Giuseppe a domicilio in tutta Roma

A Cinecittà c'è Ilario della Pasticceria Novelli che oggi, personalmente, suonerà a tanti citofoni consegnando anche un solo bignè: "Vogliamo portare un sorriso a tutti. Per scelta non abbiamo messo un minimo di ordinazione, che ci chiedano 1 bignè o 10 non importa, noi vogliamo far felici tutti".

I bignè di San Giuseppe saranno portati a casa dei romani anche in zona Colle Salario dalla pasticceria Al 7 gusto: "Perché anche in un momento difficile una festa senza dolci non è una vera festa".

Stesso spirito anche Torrevecchia con i bignè di Forno Cioccoloni, a Circonvallazione Gianicolense con le consegne di Bottega Ioli & Matteucci. Anche la pasticceria Valentini, in via di Conca d'oro festeggia i papà con questo semplice e goloso gesto. Fanno lo stesso Cafè Merenda, Puro Sud, Antonini, D'Antoni e tante altre pasticcerie sparse su tutto il territorio romano.

C'è anche chi, pur non facendo bignè, propone un'alternativa altrettanto gustosa per festeggiare i papà romani: "In occasione della Festa del Papà abbiamo pensato di farvi un dolce regalo. Per ogni ordine ricevuto in omaggio vi porteremo una pizza con la Nutella o calzone", è l'idea de La Lievita, pizzeria in zona Trieste.

E' la Festa del papà anche con il coronavirus e, anche se per gli abbracci bisognerà attendere, un bignè mangiato insieme o in videochiamata farà davvero respirare questa aria di festa.