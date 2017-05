Estate Romana, La Dolce Vita e Nerone: tre nuovi gusti per un gelato sempre più gourmet

Estate Romana (sorbetto rinfrescante), La Dolce Vita (corroborante allegria) e Nerone (fragoloso energizzante). Sono i tre nuovi gusti dedicati a Roma che l'Associazione italiana gelatieri-Siga presenterà domani (per tutta la giornata) presso la gelateria Domus Ice in piazza Monte Baldo 11-12 (quartiere Monte Sacro).

"Oggi", spiega una nota dell'Associazione, "i gelatieri sono diventati dei veri gourmet e Guido Muraglia, che ha ideato le tre novità, utilizza tutte materie prime di alta qualità con forti legami con il territorio romano e laziale".

"Le nuove creazioni", spiega il comunicato, "saranno a disposizione dalle 12 alle 22 per tutti i giornalisti e blogger che vorranno deliziarsi e scoprire come sono realizzati e quali materie prime ha utilizzato per comporli. "Naturalmente", si legge ancora nel comunicato, "il filo conduttore è solamente uno: il gelato come una volta".