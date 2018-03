All’Esquilino apre l'Emporio delle Gastronomie italiane

Prosegue a Roma l’evoluzione della bottega di quartiere e, in una parallela della stazione Termini, Amodei ha posizionato la sua saracinesca. Da metà febbraio è operativo il nuovo emporio enogastronomico al civico 7b di via Principe Amedeo. Alla guida di Amodei Eli Guetta e Gabriele Rabba, due giovani soci con la passione per il food e il sogno di aprire una risto-bottega.

La bottega e la dispensa

Con l’ausilio della Laurenzi Consulting, i due romani, un avvocato e un imprenditore, hanno messo a scaffale le eccellenze italiane. Requisito fondamentale è l’italianità e la qualità dei prodotti per salvare l’appiattimento del gusto da supermercato. L’esperienza gastronomica nasce non appena si entra in negozio e prosegue tra le grandi scaffalature dove i prodotti confezionati, disposti per tipologia e provenienza geografica, sono parte integrante dell’arredo.

Amodei ha selezionato minuziosamente produttori e fornitori come per i ben tredici frantoi di olio, tra cui l’Azienda laziale Quattrociocchi dispensata anche al tavolo. Per entrare in tema pasquale, Olivieri 1882 rifornisce cioccolato e colombe; le Gemme del Vesuvio, Morelli e S. Rita, invece, sono tra i pastifici di riferimento; via Rafi Numero Uno trasforma verdure e frutta fresca in conserve di terra, così come l’Azienda Agricola Prunotto; dalla Sicilia c’è poi Campisi con i suoi sott’olio ittici, Piemonte e Umbria le regioni dell’oro nero in cucina con Tartuflanghe e San Pietro a Pettine. Infine, copertura territoriale al completo anche per i vitigni e tra gli scaffali sarà possibile scovare circa 250 referenze tra rossi, bianchi, rosé e bollicine, nonché un’interessante proposta di vini kosher.

La cucina

Amodei è il nuovo modo di fare bottega, alternando il concetto di negozio a quello di bistrot. “Oltre alla vendita al dettaglio anche la somministrazione in loco”, sottolineano i proprietari, che hanno disposto 26 coperti e un dehors in attesa di un ulteriore ampliamento su strada. Una boutique gastronomica che nasce principalmente per la vendita diretta ma si è scoperta forte nella sua formula ristorativa: “non escludiamo un calendario di appuntamenti con future degustazioni a tema”, aggiungono Eli e Gabriele. Al banco gastronomia si parte con gli affettati a marchio Dop di Vecchio Varzi, la romana DOL per i formaggi, mentre i salumi d’oca sono Quack. Dal menu gli esperti gastronomi consigliano taglieri con golose selezioni dalla salsamenteria, e va a ruba la pizza bianca ripiena consegnata ogni mattina dall’Antico Forno Urbani di viale Portico D’Ottavia. A pranzo e a cena piatti espressi che lasciano spazio alla sostanza. Quindi parmigiana, lasagna e polpette al sugo, ma anche carpacci e gastronomia di mare. Il beverage si divide tra aperitivi, birre artigianali in bottiglia e vino con annessa lavagna per la mescita del giorno.

Dalla bottega al fine dining, Amodei è il negozio di fiducia per tutti i gourmand, il ritorno alle squisitezze italiane, l’emporio per una spesa da intenditori. Amodei passa da essere luogo d’acquisto a luogo di fruizione gastronomica sul posto, 7 giorni su 7, dalle 11 del mattino alle 23, dove sedersi, scegliere un piatto alla carta o, semplicemente, fare provviste gourmet accontentandosi del meglio.