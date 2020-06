Elettro 'n' Roll, match andata e ritorno Ostiense-Tiburtina

Venerdì 19 e sabato 20 giugno è "Elettro 'n' Roll". Elettroforno Frontoni e Pork'n'Roll saranno per la prima volta insieme, per una due giorni micidiale.

Un vero e proprio match di andata e ritorno: di giorno al forno in zona Ostiense, di sera al pub vicino alla stazione Tiburtina. Da una parte Elettroforno Frontoni: una lunga tradizione di famiglia e l'amore per il pane dal 1950. Un progetto che unisce la tradizione, la creatività e la massima cura e attenzione per materia prime, ingredienti e sapori.

Dall'altra Pork'n'Roll: progetto nato dall'intento di unire la grande passione ed esperienza nel campo della birra artigianale, con la tradizione di famiglia che da anni è dedita all'allevamento di suini e alla produzione di salumi artigianali, il tutto ovviamente in puro stile rock.

Di giorno Elettroforno Frontoni sfornerà due pizze speciali:

- melanzane al forno, treccia di bufala carrozza e prosciutto arrosto pork’n’roll

- ripiena al sesamo con prosciutto arrosto pork’n’roll, stracchino di mucca chiodetti e rucola

La sera Pork'n'roll utilizzerà un panino speciale sfornato dall'Elettroforno imbottendolo con polpette al sugo e doppia burrata pugliese

Dove.

ELETTROFORNO FRONTONI, Via Ostiense 387

PORK 'N' ROLL, Via Carlo Caneva 15

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/elettro-n-roll/189459249055039/