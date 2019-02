Eataly, la nazionale italiana di Rugby incontra i fan in Birreria

La ventesima edizione del Sei Nazioni 2019 è in programma dal 1 febbraio al 16 marzo e vedrà confrontarsi le Nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Per l'occasione, facendo la spesa da Eataly si potrà ottenere uno sconto sul costo dei biglietti per le partite della Nazionale Italiana al Foro Italico, grazie alla collaborazione tra Eataly Roma e la Federazione Italiana Rugby.

La nazionale di Rugby incontra i fan in Birreria

Ma non è tutto, Eataly Roma ospiterà in Birreria mercoledì 20 febbraio alle 19.00 tutta la Nazionale Italiana di rugby che incontrerà i fan.

Sei Nazioni 2019: 20% di sconto da Eataly

Facendo la spesa da Eataly sarà possibile ottenere il 20% di sconto sul costo del biglietto: è possibile ritirare il coupon in cassa e portarlo in una delle ricevitorie TicketOne abilitate (trovi l'elenco su sport.ticketone.it). Il coupon si può utilizzare per i singoli biglietti interi e per tutti i settori dello stadio (esclusi i ridotti under 16 e over 65). Il coupon è valido per le partite casalinghe della Nazionale e per l'acquisto di un massimo di 6 biglietti.

Il calendario delle partite al Parco del Foro Italico:

- Italia vs Galles | Sabato 9 febbraio ore 17.45

- Italia vs Irlanda | Domenica 24 febbraio ore 16.00

- Italia vs Francia | Sabato 16 marzo ore 13.30

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

eatalyroma@eataly.it