Eataly, i mesi di febbraio e marzo dedicati al cioccolato: choco tour e degustazioni

Mentre il mondo consuma più cioccolato a ridosso del periodo natalizio, gli italiani si distinguono per lasciarsi andare alle tentazioni del cioccolato e delle uova nelle settimane che precedono Pasqua. Febbraio e marzo dunque sono i mesi in cui Eataly dedica massima attenzione al mondo del cioccolato puntando sul racconto della lunga filiera del cacao fino ad arrivare ai grandi maestri cioccolatieri che trasformano la materia prima in un prodotto di altissima qualità.

Le meraviglie del cioccolato da Eataly Roma

Per celebrare questo goloso universo, Eataly Roma organizza numerose attività per rendere ancora più unica l’esperienza che porterà tutti i clienti alla scoperta del cibo degli dei.

Il pianeta cacao e la fabbrica del cioccolato: alla scoperta delle origini del cacao

Per tutto il mese di febbraio nello store di Ostiense si ricreerà un ambient unico, rappresentativo delle origini del cacao, grazie a To Ciock, giovane azienda artigianale torinese dedita alla produzione di cioccolato. Per l’occasione da Eataly verrà allestita una piantagione di cacao con alberi alti circa due metri. I visitatori, coadiuvati da un percorso infografico, verranno così catapultati all’interno della piantagione di cacao dove potranno inebriarsi con il profumo delle bacche di cacao, le cosiddette cabosse, cimentarsi nell’utilizzo del matete - la pietra che veniva usata sin dall’antichità per la lavorazione delle fave di cacao – per trasformare le fave in pasta e, dulcis in fundo, degustarle in loco e ricevere un sacchetto di fave tostate da portare a casa per prolungare il ricordo di questo esclusivo momento esperienziale.

Gli eventi: un godurioso calendario di appuntamenti

Il cibo degli dei sarà al centro di tante iniziative durante tutto il mese di febbraio. Non solo degustazioni ma momenti unici in cui immergersi e conoscere tutte le curiosità che ruotano intorno al cioccolato. Il 16 e il 17 febbraio l’artista Gennaro Volpe realizzerà una scultura di cioccolato Caffarel raffigurante il Colosseo; una dolce e scenografica opera d’arte pensata per omaggiare la Capitale.

Il 22 febbraio, in collaborazione con Slow Food, Roberto Muzi farà scoprire a tutti i partecipanti al corso di degustazione “Birra e Cioccolato” come questo pairing apparentemente insolito, sia in realtà sorprendentemente perfetto.

Le magiche proprietà del cacao saranno protagoniste della Cerimonia del Cacao con Campo Madre nella giornata del 23 febbraio. Guidati di Giorgio Sergio, creatore del progetto Campo Madre, il cioccolato raw e la meditazione si uniranno per dare vita a un momento di naturale benessere, una liaison dalle antiche origini ma dai benefici sempre attuali. La cerimonia terminerà con un momento di condivisione e con un omaggio per tutti i partecipanti. Le soprese del mese dedicato al cioccolato non finiscono qui. Il 24 febbraio, all’interno del tempio agroalimentare romano si potrà partecipare al Tour del Cioccolato, tre itinerari che si effettueranno all’interno dei seguenti reparti: Panetteria, Venchi, Birreria, Fabbrica del Cioccolato, To Ciock, Vergnano ed Enoteca.

I temporary shop: corner dedicati alla vendita e alla degustazione del cioccolato artigianale

Alcune delle più note aziende artigianali di produzione del cioccolato, faranno degustare, da febbraio a marzo, una selezione delle loro specialità. Nel dettaglio, i clienti di Eataly Roma potranno scoprire, dal 16 febbraio al 24 marzo le delizie di Caffarel, dal 25 febbraio al 5 marzo le gustosità della cioccolateria Napoleoni, dal 1 al 10 marzo le bontà dell’azienda campobassana Shockino, per poi proseguire dall’11 al 24 marzo con le ghiottonerie di Grezzo e, fino a Pasqua, con le specialità di To Ciock.

Le degustazioni gratuite: assaggi free di cioccolato

Le molteplici sfaccettature di gusto che offre il mondo del cioccolato saranno protagoniste dall’8 febbraio al 24 marzo negli spazi di Eataly Roma. Rinomate aziende del settore proporranno degustazioni gratuite di cioccolato; per conoscere nel dettaglio il palinsesto è possibile consultare il seguente link: https://www.eataly.net/it_it/?p=57966&preview=true