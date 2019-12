Dongzhi Festival, il ristorante cinese Dao celebra il solstizio d'inverno

Sal 21 al 23 dicembre, Dao Restaurant si veste a festa per celebrare il Dongzhi Festival, ovvero il solstizio d'inverno, con un menu speciale e tante sorprese.

Cos'è il Solstizio d'Inverno?

Questa ricorrenza, che si celebra tradizionalmente in Cina durante l’undicesimo mese del calendario lunare cinese, indica la data in cui si manifestano il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno. Si trata di una festa molto antica, che affonda le sue radici ai tempi della Dinastia Han (202 a.C. – 220 d.C.): l’ultima dell’anno, che ricorre sei settimane prima del Capodanno cinese.

Le celebrazioni di questo avvenimento trovano origine nella filosofia yin-yang, secondo la quale il solstizio d’inverno rappresenterebbe il punto di incontro tra il culmine di freddo e oscurità – caratteristiche yin – e la svolta verso un nuovo inizio evolutivo di yang, che porta con sé luce e calore.

Dongzhi Festival, il menu speciale da Dao

Un'appuntamento tanto affascinante quanto goloso che Dao Restaurant ha scelto di far vivere anche a tutti i romani che lo vorranno. Tre giorni in tutto in cui assaggiare - oltre alle offerte presenti in menu - piatti speciali dedicati proprio al solstizio d'inverno. Ravioli con maiale ed erbe cinesi, ravioli con cicoria e guanciale, spaghetti in brodo con agnello e, come dolce, i cosiddetti tangyuan: palline di farina di riso, semplici oppure farcite, cotte e servite in brodo bollente, che simboleggiano la prosperità e l’unità del nucleo familiare.

Il Dongzhi Festival sarà l'occasione per poter assaggiare anche i gusti di gelato e sorbetto creati ad hoc per Dao dalla gelateria Come il Latte: gelato al gelsomino e sorbetto al litchi.

Gallery