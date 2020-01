Loretta Fanella e i suoi dolci sbarcano a Roma: l'esclusiva è per Casa & Bottega

Casa & Bottega, è un luogo caldo, accogliente, familiare nel cuore di Roma. Precisamente in via dei Coronari, è questo un "posticino del cuore" per molti, che qui amano ritagliarsi un momento di relax, una parentesi felice per un caffè, un pranzo veloce, un tè e biscotti, un aperitivo a base di tapas e tanto altro ancora.

La porta di questo caffè, bistrot, enoteca, gastronomia, aprì nel 2009. Dieci anni passati (e poco più) che Casa & Bottega ha scelto di festeggiare con una speciale novità: i dolci di Loretta Fanella. La famosa pastry chef italiana - che da tempo conosce Luna Basaia e Cinzia Regano di Casa & Bottega - ha accettato l'invito a metterci del suo, per inaugurare un nuovo decennio all'insegna delle leccornie a regola d'arte.

Loretta Fanella vanta esperienze pazzesche nelle migliori cucine del mondo, da Carlo Cracco a Ferran e Albert Adrià fino all’Enoteca Pinchiorri di Firenze, con riconoscimenti come Miglior Chef Pasticciere della guida Identità Golose 2008 e Miglior Pasticciere dell'Anno di Barawards 2019, libri e collaborazioni con brand internazionali. Nel 2019 inaugura a Livorno il suo Loretta Fanella Pastry Lab, che è allo stesso tempo laboratorio artigianale e academy per appassionati e professionisti. Casa & Bottega sarà il punto esclusivo di distribuzione dei suoi dolci a Roma.

Un "ritorno" nella Capitale, dopo l'apertura del temporary store "Sù" dedicato al tiramisù creato dalla Fanella, una versione con cialda coccante di cioccolato dal cuore liquido. Un sì detto con il cuore alle ragazze di Casa & Bottega, come la stessa pastry-chef ha raccontato a Romatoday.

Come è nata l’idea di portare i tuoi dolci in esclusiva da Casa & Bottega, entrando a far parte di questo progetto tutto al femminile?

Con Luna e il team di Casa & Bottega collaboro già da qualche anno. Poi, in occasione dei 10 anni di Casa & Bottega, Luna mi ha chiesto di prendere parte ad un restyling che loro avevano in mente, portando i miei dolci, ho trovato la proposta interessante e ho accettato.

Prima di Casa & Bottega eri già stata a Roma, più di un anno fa, per inaugurare "Sù" il tuo innovativo tiramisù, nel locale omonimo di via di Tor Millina. Ora, però, quello store ha chiuso ...

Sì, quel punto vendita è stato aperto per più di un anno, ma è stato un temporary per testare il mio tiramisù e vedere la risposta della clientela.

E qual è stata la risposta?

La reazione delle persone è stata molto positiva. Sù è un tiramisù innovativo, il primo tiramisù con all’interno una cialda di cioccolato croccante dal cuore liquido. E' stata gradito, ha avuto un grande successo e ora lo abbiamo spostato in via dei Coronari.

Non solo tiramisù, però. Quali tuoi dolci sarà possibile assaggiare da Casa & Bottega?

Macarons, cioccolatini, biscotti, duo biscotti a base di frutta, biscotti a frutto della passione, caramelle, torte, semifreddi in monoporzioni o torte più classiche. Un vasto assortimento di dolci che si potranno gustare nell'arco della giornata.

Un anno fa hai inaugurato a Livorno il Loretta Fanella Pastry Lab, laboratorio artigianale e academy per appassionati e professionisti. Ora i tuoi dolci arrivano in esclusiva da Casa & Bottega. Hai altri progetti in cantiere?

Ho un progetto su Firenze e uno al Nord Italia con un cliente con il quale già collaboro. Non escludo di essere più presente a Roma, data la mia collaborazione con Casa & Bottega.