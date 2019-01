Dolce cuò, la bakery house made in Rome all'Alberone

Quando la passione per la pasticceria incontra la complicità di due giovani ragazzi innamorati nasce “Dolce cuò” tra ricette originali e prodotti tipici della tradizione romana dove trovano spazio anche leccornie salate. Loro sono Davide e Martina e a partire dal prossimo 12 gennaio saranno ai posti di comando del nuovo locale di piazza dell’Alberone, al civico 25 della centralissima località nel quartiere Appio. Gli interni della caffetteria e pasticceria, completamente ristrutturato, ricordano molto quelli di una tradizionale bakery con carta da parati raffigurante muffin e torte tra colori tenui e odori inebrianti di bontà appena sfornate.

È Davide a raccontarci la storia della pasticceria, e le aspettative che, insieme a Martina nutre per questo progetto appena nato. “Fin da piccolo mi sono ritrovato a districarmi tra teglie, ciotole e dosatori – spiega – e all’età di 18 anni ho iniziato a lavorare presso la pasticceria di mio zio, uno storico locale di Garbatella”. Così subito dopo la fine degli studi, Davide ha continuato a perfezionare il suo talento e la sua passione ma “Devo a mio zio tutte quello che so sul mondo dei dolci e della pasticceria in generale”.

Poco prima di ultimare gli studi, Davide ha conosciuto Martina: un amore nato tra i banchi di scuola che è diventato poi anche il trampolino di lancio per una carriera professionale. “Ci siamo innamorati e abbiamo deciso di diventare soci” aggiunge Davide. E proprio per suggellare passione per il lavoro e sentimenti i due ragazzi hanno deciso di intitolare la pasticceria al vezzeggiativo che li contraddistingue: cuore, appunto.

I locali al civico 25 di piazza dell’Alberone hanno già ospitato una pasticceria per oltre trent’anni e da sabato cambio di guardia: arrivano Davide e Martina con la loro pasticceria “moderna”.