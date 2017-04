Delì Cucina&Bottega: un "menù tutto gusto e concretezza" a Trastevere

A Trastevere è arrivato Delì Cucina&Bottega, un raro angolo di pace nel caotico quartiere della movida romana in cui sentirsi davvero a casa. Delì Cucina&Bottega in poco più di venti metri quadri arredati con tavolini e sgabelli offre, come dicono i due ideatori del locale, "un menù tutto gusto e concretezza che sperimenta senza strafare".

Delì Cucina&Bottega nasce dall'idea di Gianluca Verde e Antonello Giammarco, quest'ultimo con esperienze significative in locali della capitale come la Barrique e la champagneria Remigio.

Punto di forza di Delì Cucina&Bottega il menu semplice e sempre in evoluzione tra proposte tradizionali con ingredienti contemporanei, metodi di cottura che rispettano la materia prima, tanta cura e dedizione. "Nella nostra cucina si preparano panini, insalate e piatti che fanno onore alla cosiddetta 'gastronomia fredda'. Prepariamo tutto al momento per garantire qualità e fragranza" - scrivono Verde e Giammarco sul sito di Delì Cucina&Bottega.

Delì è anche (e soprattutto) delivery: packaging compostabili di alta qualità e un menu studiato appositamente per essere confezionato, trasportato e consumato dove più fa comodo. Proposte dunque che potrete gustare anche a casa, in ufficio, all’università o mentre passeggiate per il centro di Roma. Delì Cucina&Bottega si propone come il posto ideale per pranzo, aperitivo o eventi esclusivi con Delì pronto a divenire per una sera "solo casa vostra".

"Siamo grandi sostenitori del pranzo, spesso considerato un pasto marginale, quasi superfluo, che nelle nostre proposte ritrova invece dignità e piacevolezza" - scrivono dal locale di Trastevere sottolineando come da Delì ci si possa trovare anche per condividere un aperitivo speciale con gli amici, circondati da libri (di cucina e non), con una selezione musicale che non penalizza le chiacchiere e il menu in formato tapas. Da annotare poi il servizio catering di Delì Cucina&Bottega: con un menu personalizzato per accompagnare i vostri momenti importanti.

Delì Cucina&Bottega

vicolo del Bologna, 19

Aperto dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 19. Venerdì e sabato dalle 12 alle 22

Domenica chiuso.

Telefono: 06.94376470

info@delicucinaebottega.com