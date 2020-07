Il gelato di "Come il Latte" raggiunge la cucina giapponese di "Dao": tris-degustazione gratuita

Il ristorante cinese Dao di Jianguo Shu si prepara a realizzare un goloso e fresco connubio con Come il Latte, la gelateria romana di Nicoletta Chiacchiari e Marco Calzavara. Dal 13 al 19 luglio, tutti coloro che andranno a cena da Dao potranno assaggiare gratuitamente il gelato Tè verde al gelsomino, il gelato Moutai con uvetta e noci e il gelato Litchi: tre gusti speciali realizzati da ‘Come il latte’ appositamente per Dao Chinese Restaurant.

Il tè verde al gelsomino è una bevanda tipica in Cina, dall’aroma fresco e deciso; il Moutai è una grappa di sorgo molto profumata dalle antiche origini cinesi e il litchi, anche conosciuto come ciliegia della Cina, è un frutto dal sapore delicato, un mix tra rosa e uva moscato. Tre specialità legate al mondo cinese che ‘Come il Latte’ ha trasformato in gelati da degustare da Dao e nel punto vendita della gelateria in via Silvio Spaventa, 24/26.

“Conosco Nicoletta da qualche anno e apprezzo molto il suo gelato e la grande attenzione che pone nella ricerca dei gusti e dei prodotti e, con l’arrivo dell’estate, ho pensato di far assaporare ai miei clienti un gelato artigianale che fosse ispirato alla mia terra”, racconta Jianguo Shu.

Nasce così l’idea di proporre un trittico di gelati a base di prodotti cinesi di alta qualità: “Il Tè verde al gelsomino, il Moutai con uvetta e noci e Litchi: tre gusti che ho inserito anche in gelateria e che stanno riscuotendo un grande successo. In particolare il Moutai, un gelato ricco e cremoso con in mezzo noci tostate e uvetta, macerata per ore nella grappa, ha raccolto molti consensi e non posso più toglierlo dalla linea” aggiunge la proprietaria di ‘Come il Latte’.

Questa iniziativa si aggiunge alle altre realizzate dal ristorante cinese di viale Jonio che, a un anno dal rinnovamento, continua il suo percorso di crescita e di divulgazione della cucina cinese creando delle collaborazioni con grandi professionisti ed esperti del mondo food.