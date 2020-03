Colombe e uova di cioccolato a domicilio, è la Pasqua ai tempi del Coronavirus

L'emergenza Coronavirus sembra aver fermato il tempo per molti, non per tutti. C'è chi, pur avendo abbassato le serrande, continua a rispettare il calendario produttivo, seguendo la tradizione e le feste comandate. E nelle pasticcerie, nei forni di Roma, in questi giorni il profumo che si respira è quello delle colombe e delle uova di cioccolata.

E' il profumo di Pasqua che, seppur in modo diverso, tutti festeggeremo il prossimo 12 aprile.

Se i supermercati sono già pieni di colombe e uova commerciali, le pasticcerie di Roma si stanno organizzando al meglio, per portare colombe, pastiere, uova di cioccolata artigianali direttamente nelle case dei romani. Dopo il successo riscosso dai bignè di San Giuseppe, la richiesta sarà piuttosto alta.

Colombe e uova di cioccolato: chi fa consegne a domicilio a Roma

Se qualcuno ha preferito chiudere a causa dell'emergenza Coronavirus, infatti, c'è chi si aggrappa al delivery per tenere attiva la propria azienda e offrire un servizio piacevole, goloso e di alta qualità ai cittadini, raccomandandoli di restare a casa. Dalla pasticceria Nero Vaniglia pronta a prendere ordinazioni per le colombe, alla famosa cioccolateria Said che porterà a domicilio uova, coniglietti e tante leccornie di cioccolata. Dalla Pasticceria Novelli che dopo i bignè ha già annunciato la consegna di colombe alla storica pasticceria D'Antoni che sta iniziando a sfornare colombe classiche, al pistacchio e ha aperto ufficialmente le prenotazioni.

E' Pasqua, anche ai tempi del Coronavirus.