La città della pizza 2020, i migliori pizzaioli d'Italia a Roma

La Città della pizza, il più importante evento dedicato al cibo simbolo d'Italia torna a Roma, allo Spazio Ragusa Off, dal 29 e 31 maggio 2020. Dopo il successo riscosso con la prima edizione, lo scorso anno, l'ex deposito Atac apre le porte all'arte della pizza in tutte le sue sfaccettature.

La città della pizza sbarca a Roma

Potrete mangiare più di 150 Pizze nei menù, pagare direttamente ad ogni casa del Maestro Pizzaiolo e mangiare comodamente seduti.



Un totale di 6.000 mq interamente dedicati al mondo della pizza in uno spazio unico, totalmente al coperto , nel cuore di Roma. Una tre giorni dedicata ad una delle più antiche tradizioni culinarie del nostro Paese, in un viaggio di gusto da Nord a Sud passando per il Centro.



La Città della Pizza, è un luogo unico dove si possono degustare le migliori pizze d’Italia di più di 60 maestri pizzaioli, ma dove soprattutto ci si confronta e si parla di tecniche, di lievitazione, di eccellenza agroalimentare.



Convegni, Cene, Laboratori, Food show, Competizioni e Dibattiti che coinvolgeranno opinion leder, più di 60 grandi maestri pizzaioli, chef e appassionati.

La città della pizza, dove e quando: tutte le informazioni

La città della pizza sarà allestita al Ragusa Off, in Piazza Ragusa (ingresso da via Tuscolana 179), da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2020. Con i seguenti orari:

Venerdì 29 Maggio H. 18.00 -> 24.00

Sabato 30 Maggio H. 11.00 -> 24.00

Domenica 31 Maggio H 11.00 -> 24.00

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/469538617051282/