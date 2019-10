Ciccio's food apre a Centocelle: per i primi ad arrivare hamburger e fritti gratis

Sabato 5 ottobre Ciccio's Food apre a Centocelle. Dopo i fortunati punti vendita di Marconi, San Giovanni, Ostia, Acilia e Monteverde, una nuova serranda sta per alzarsi in via della Primavera.

Burger 100% manzo, allevati in Danimarca e selezionati a Roma. Chicken allevato a terra e macellato in Italia. Pulled pork cotto a bassa temperatura in affumicatori in puro stile americano. Questa è la carne protagonista dei panini di Ciccio's Food. E poi pane preparato quotidianamente dal mastro fornaio, privo di conservanti e coloranti, con tutte farine italiane. E fritti gustosi, come bocconcini di pollo, anelli di cipolla, patatine fritte e tanto altro.

L'inaugurazione a Centocelle

L'inaugurazione di Ciccios' Food a Centocelle è in programma per sabato 5 ottobre, dalle 19 in poi. Per i primi arrivati burger e fries in omaggio. Per tutti gli altri, i prodotti del locale al 50% di sconto, esclusivamente per questo speciale giorno di festa.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/406619683382587/