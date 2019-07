Centrifughe e frullati: eccone 8 da provare nell'estate romana

Una merenda salutare per i più piccoli. Una fresca e nutriente pausa per i più grandi. Spuntino perfetto anche per chi è a dieta, per chi è vegetariano, vegano, intollerante al glutine. Parliamo dei frullati e delle centrifughe, quei mix di frutta e verdura, a volte con aggiunta di latte (vaccino o di soia), sempre più apprezzati anche a Roma. Buoni, freschi, creativi, tutt'altro che tristi e deprimenti, un modo di mantenersi in linea divertente e colorato.

E, allora, ecco 8 centrifughe e frullati da provare nella Capitale per rinfrescarti dalla canicola romana. Pronto a questo tour di freschezza pura?

8. Nanù

Foto da Facebook @nanubagelbar

Se ti trovi al quartiere Prati, assaggia i tuoi estratti di frutta da Nanù a via Varrone. Colorati, freschi, energetici. Un pieno di vitamine, al 100 per cento naturale, che mantiene inalterati tutti gli enzimi della frutta e della verdura. La merenda consigliata anche per mettere in pausa il tuo shopping compulsivo in via Cola di Rienzo.

Nanù, via Varrone 2/C, Roma – 06.68301736

7. U-Juice

A colazione, a merenda, ma anche per un pranzo salutare, i frullati e i centrifugati vitaminici di U-juice devi assaggiarli. I gusti sono tantissimi, tutti golosi, tutti attenti alla linea. Ci sono anche dei sapori più forti e insoliti, come barbabietola, carota, zenzero, citronella, cetriolo, per i palati che amano osare. U-Juice si trova nei pressi di via Veneto ed è l’ideale per una pausa fresca e proteica diversa dal solito.

U-Juice, via Boncompagni 14/d, Roma – 06.45449269

6. Pascucci

Foto da Facebook @pascucci

I frullati di Pascucci sono i frullati di Pascucci! Potremmo fermarci dicendo solo questo, ma proseguiamo sottolineando che questo bar-frullateria è una vera istituzione a Roma. Fa centrifughe dal 1937, con frutta fresca, di stagione, rispettando i dosaggi perfetti. I tipi di frullati sono tantissimi da Pascucci…c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Pascucci, via di Torre Argentina 20, Roma – 06.6864816

5. Bakery House

Se siete alla ricerca di un frullato goloso, tipicamente USA, se volete sbizzarrirvi e regalarvi una coccola senza prestare attenzione alla dieta e alla prova costume, Bakery House è il posto giusto. Nel ricco menu di prelibatezze tipiche delle bakery americane, troverete anche una ricca selezione di smoothies, frullati, centrifughe golosissime e anche molto belle da vedere.

Bakery House, Corso Trieste 157 - Via Riano, 11 - Viale America 91

4. Escosazio

Foto da Facebook @escosazio

Se parliamo di centrifugati non possiamo non citare Escosazio uno dei juice bar più apprezzati a Roma. Con sede in via dei Banchi vecchi, Escosazio propone dei mix di frutta e verdura buoni, freschi, vitaminici, energizzanti dai colori super vivaci, invitanti già solo alla vista. Da Escosazio si possono provare anche sapori particolari, come quello dell’Acai, della Bacca Amazzonica, del guaranà. La frutta in questo locale viene centrifugata, frullata o proposta in versione “smoothies”, con pezzi di frutta frozen, acqua, ghiaccio e latte di soia. Quante prelibatezze da provare!

Escosazio, via dei Banchi Vecchi 135, Roma - 06.64760784

3. Vitaminas24

Frullati freddi, frullati caldi, centrifughe. Tante sono le proposte fresche e alleate della linea da assaggiare a Vitaminas24, laboratorio bio del Pigneto. Frutta tradizionale o tropicale, centrifugata da sola, o frullata con latte e miele. Bello da vedere e buono da mangiare.

Vitaminas24, via Ascoli Piceno 40, Roma – 06.7022441

2. Zazie

Foto da Facebook @zazieroma

Una rete di laboratori del gusto che si estende in tutta Italia e che, anche a Roma, ha ben 5 punti vendita. Cosa succede di particolare da Zazie? Che tutto è vegetariano, improntato per portare benessere e serenità a chi arriva in questo locale. A spiccare sono, senza dubbio, i centrifugati di verdura, gli estratti di frutta preparati al momento. I frullati, con latte o vegani, i centrifrullati (a metà tra un frullato e un centrifugato) e il Lassi-ayran, una bevanda a base di yogurt, acqua e sale, tipica del medio-oriente, molto rinfrescante.

Zazie, via di Santa Maria Maggiore 127, Roma – 06.483872

Zazie, via Bosi 7, Roma - 06.8844514

Zazie, via Sella 29, Roma - 06.42013796

Zazie, via Citerni 39, Roma - 06.6937408

Zazie, via del Falco 38, Roma - 06.6830.0466

1. Zoè Mercato Testaccio

All’interno del Mercato Testaccio, c’è un posticino davvero sfizioso dove gustare il tuo fresco centrifugato di frutta e verdura, presentato in un modo assolutamente cool. E’ il banco 59 del mercato rionale, dove da qualche anno c’è Zoè. Un nome che viene dal greco e vuol dire “essenza della vita”. E da Zoè, questa essenza la assaggi negli estratti e nelle centrifughe di frutta e verdura realizzati a regola d’arte, con ingredienti freschissimi. Con gli abbinamenti si osa da Zoè e puoi essere tu stesso a fare il tuo.

Zoé, via B. Franklin 12/C, Roma – 06.83086479