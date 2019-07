Centocelle Food Summer Fest, 10 giorni di degustazioni a prezzi promozionali

Centocelle continua ad evolvere e a diventare una realtà sempre più interessante e stimolante, soprattutto se parliamo di locali. Dallo scorso autunno ad oggi tante cose sono cambiate e la mappa del quartiere alla periferia est di Roma si è arricchita di ristoranti, cocktail bar, cucina asiatica e altro ancora.

Ogni giorno una scoperta. Alle spalle dei nuovi progetti enogastronomici ci sono prevalentemente giovani. Alcuni a Centocelle ci sono nati e cresciuti, altri ci sono approdati innamorandosi di questa realtà popolare, vivace, sempre in movimento, tanto da creare lì la loro casa. Chef con più o meno esperienza, realtà più o meno gourmet che hanno deciso di fare rete per offrire il meglio al quartiere. Con questo obiettivo nasce anche il progetto Centocelle Food Summer Fest. Una kermesse enogastronomica, informale, dinamica e alla portata di tutti che punta a far rinascere (ancora di più!) Centocelle.

Centocelle Food Summer Fest, tutto quello che non potete perdere

Centocelle Food Summer Fest andrà in scena dall'8 al 18 luglio in alcuni locali selezionati della zona. Si tratta di un progetto ideato da Deacomunicazione Eventi, Ciak si cucina e Roma Beve, con la partecipazione di Cento News ed Andrea Martire (autore della Guida Verace di Centocelle). Un evento della durata di 10 giorni, durante i quali ogni locale - di quelli che hanno aderito all'iniziativa - proporrà 2 degustazioni interessanti, estive, a costi promozionali. Un modo divertente e innovativo nel quartiere per festeggiare con gusto l'estate 2019.

I locali che partecipano a #CentocelleFoodSummerFest

Per ora sono 15 i locali che parteciperanno attivamente al Centocelle Food Summer Fest, ma potrebbe ancora aggiungersi qualche altra realtà enogastronomica del quartiere. Per ora ecco la lista aggiornata:

Acacie & Pepe - Cucina e cicchetti- Via delle Acacie 27

Brutta e verdura, Piazza delle Iris 18/b

Craftwork 100Celle -Via dei Pioppi, 7 /9

Cento Gourmet- Via Giovanni Arcangeli, 8 /10

Circolo ARTENOIZE, via Tor de Schiavi 165/b

Fassangue- Via delle Palme 76/A

Gelato d’essai da Geppy Sferra- Via Tor de Schiavi, 295 ( galleria pedonale)

Rude Centocelle- Via dei Castani 228

Est centocelle- Via delle Rose, 37/E

Delicatissimo- Via Giovanni Arcangeli, 5

Woods Lounge Bar - Via dei Platani, 117

Stile100 - Via Tor de Schiavi, 268

La botte piccola, Piazza delle IRis 13a/b

Mabe, piazza dei Mirti, 19

Maulbeere, Via dei Gelsi, 93

L'itinerario goloso

Centocelle Food Summer Fest si svilupperà come un itinerario, da poter fare anche a piedi - perché no - tra le vie del quartiere. Con le seguenti, golose, fermate:

Cicchetti gourmet

Originali abbinamenti cibo/ vino

Dissetanti cocktail con tapas di accompagnamento

Cucina tradizionale di mare e regionale

Gelato artigianale

Sushi di carne e tartare

Sushi di frutta e proposte vegane

Durante le giornate del Centocelle Summer Fest, inoltre, saranno presenti delle hostess in prossimità dei locali aderenti, con gadgets e premi gastronomici a ritiro immediato.

Per maggiori informazioni o per partecipare all'evento come locale, scrivere a ciaksicucina@gmail.com o contattare il 342.5232523.