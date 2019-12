Cenone di Capodanno a Roma, dove? I ristoranti aperti con menù e prezzi

Con il Natale alle porte, la domanda più frequente tra parenti ed amici è "Che fai a Capodanno?". Il quesito, infatti, arriva puntuale ogni anno e, se non mancano i previdenti che, già alla fine dell'estate iniziano a proiettarsi al Cenone più frizzante e scoppiettante dell'anno, c'è sempre chi a pochi giorni dal 31 dicembre non sa ancora cosa fare.

Festa a casa con gli amici? Viaggio last minute? E che ne dite, invece, di un cenone (con la "C" maiuscola) in uno dei ristoranti della Capitale? Abbiamo selezionato alcune delle migliori proposte, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Sopra i 300 euro

Mirabelle

Imago Hotel Hassler

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO - € 980,00 - menu a persona bevande escluse– dopo la mezzanotte serata danzante con live music nel salone Medici

Calice di Dom Pérignon all’arrivo e snack di benvenuto

Gran crudo misto all’italiana

Granciporro e radicchio

Triglia e foie gras

Ravioli del Plin al parmigiano, consommè e tartufo bianco

Spaghettone ai ricci di mare

Aragosta alla catalana

Manzo wagyu, tartufi e funghi

Millefoglie di fragoline e aceto balsamico tradizionale

Tradizionali lenticchie e zampone di mezzanotte

BRINDISI DI MEZZANOTTE AL 7° PIANO – HOTEL HASSLER

31 DICEMBRE – DALLE ORE 23.00 brindisi di mezzanotte con champagne Dom Pérignoon solo per clienti dell’hotel - a partire da € 37,00 a persona

Salone Eva Hotel Hassler

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO - € 450,00 - menu a persona bevande escluse - dopo la mezzanotte serata danzante con live music nel salone Medici

Calice di Moët & Chandon all’arrivo

Vellutata di cavolfiore e triglia all’arancia

Misticanza di mare, polpo arrostito e calamaro fritto

Tonnarelli piccanti, astice alla catalana

Ravioli, cime di rapa e tartufo

Filetto di manzo, zucca e porcini

Bavarese al cardamomo, liquirizia e caffè

Lenticchie e zampone della tradizione

1 GENNAIO – BRUNCH DI CAPODANNO - Menù specialità tradizionali – menu a persona € 50,00 (due portate), € 70,00 (tre portate), € 80,00 (quattro portate) escluse bevande

Mirabelle

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO– € 800,00 a persona vini esclusi - € 950,00 a persona vini inclusi – escluso aperitivo e brindisi di mezzanotte

Ostrica 2.0

Gamberi rossi ai cereali con insalatina di guacamole

Uovo 65° con spuma di parmigiano a¬ffumicato e tartufo bianco d’Alba

Zuppetta di aragosta con pane speziato

Cappellotti di grano arso con storione, yuzu, cavolo cappuccio e caviale Calvisius

Black cod alla birra, purea di castagne e salsa di mandarini piccanti

Sorbetto cassis e dadolata di mele verde

Vitello da latte cotto a bassa temperatura, yuca, uvetta, pinoli e radicchio brasato

Cremoso di cioccolato bianco e passione con crumble al cacao e sorbetto di mango

Caffè o infusi & Petit four

Ristorante Vista - Casina Valadier

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO - € 350,00 a persona vini inclusi

Salmone selvaggio marinato al sommacco, avocado e anice verde

Crudo di gamberi rossi di Sicilia, caviale, puntarelle e melograno

Triglie in guazzetto con vellutata di fagioli zolfini del Pratomagno, occhi di canna e pomodori alla vaniglia

Tortelli di fagianella mantecati al fegato grasso, crema di zucca affumicata e castagne

Filetto di pezzata rossa in salsa di spugnole, tartufo e carciofo alla romana-giudea

Tartelletta ai marroni, cremoso al cioccolato “acero 95” e salsa di zucca mantovana

Piccole dolcezze di fine anno (zeste di arancia al cioccolato, dolci natalizi)

A mezzanotte cotechino con lenticchie di Castelluccio

Casa Coppelle

Menu di Capodanno 2019-2020 -220 euro escluso le bevande - 300 euro con wine pairing deluxe - 440 euro con wine pairing exclusive

Benvenuto

Tarte tatin di pomodorini con burrata, alice del Cantabrico e polvere di pomodoro Cherry

Cocktail di benvenuto

Exclusive : Cocktail di benvenuto

Antipasti - Appetizers

Carpaccio di astice cotta al vapore con carciofo caramellato e caviale Steamed lobster

Deluxe: Riesling Massolino

Exclusive: Sauvignon La foa Colterenzio

Foie gras con pera “martin sec” con il suo pain brioche e pain d’épices

Deluxe: Cuvée Secrète Arnaldo Caprai

Exclusive: : Batar Querciabella

Primo

Tortelli di comté su crema di cipolla dolce con tartufo bianco

3,6,9

Deluxe: Pinot Nero Gottardi

Exclusive: Vosne-Romanée Faiveley

Entre deux

Zuppa fredda di kaki

10

Secondo

Capriolo arrosto lardellato con salsa parmentier e tartufo nero, ragù di amarene e aria di mandorle

1,5

Deluxe: Barolo Marasco Martinetti

Exclusive: : Brunello di Montalcino Riserva Il Poggiolo

Prè dessert

Sorpresa della nostra Chef pasticcera

Dessert

Orologio di mezzanotte : sablé al cacao, mousse al cioccolato, cremoso e sorbetto al lampone,

amaretti, e nuvola di zucchero

3,5,7,9

Deluxe: Moscadello Col d’Orcia

Exclusive: Ben Rye Donnafugata

A mezzanotte il tradizionale cotechino e lenticchie

Deluxe: Bollinger cuvée special brut

Exclusive: Ruinart Blanc de Blancs

Enoteca La Torre a Villa Laetitia

Il ristorante stellato nella splendida location di Villa Laetitia sarà aperto a cena per la notte di San Silvestro. Orario festivo: 24, 25, 26 dicembre e 1 gennaio

MENU

San Silvestro Chef Domenico Stile Restaurant Manager Rudy Travagli

Stuzzichini dello chef

Gamberi rossi, Gin Tonic al profumo di Mapo e zucca fermentata

Baccalà Pil Pil, carciofi, mela verde e Cynar

Tagliatella al tartufo bianco e scalogno confit

Strozzapreti, astice, asparagi e limone salato

Uovo di quaglia in infusione di tè nero, trombette dei morti e Taleggio

Lombetto di agnello croccante alla santoreggia, champignon, senape e tartufo nero

Babà all’anice stellato, mela annurca, spuma di vaniglia e Calvados

Under the snow (Panettone, cioccolato bianco Ivoire, timo limonato e agrumi)

290 euro a persona

Ristorante Il Pagliaccio

Champagne / Cialda di Pollo

Ostrica alla Diavola, Thè Bianco Infuso all’Aglio

Battuto di Cervo, Ricci di Mare e Caviale

Ravioli di Mela Cotogna e Anguilla / Salsa al Vino Rosso

Sedano Rapa in Crosta di Alghe

Rombo, Broccolo alla Griglia, Crema alla Nocciola

Caccia, Gelato di Pesca di Vigna, Brioche al Caffè, Rapa Rossa all’Argilla

Snack di Formaggio, Riso Soffiato

Zampetta di Maialino e Lenticchie

Rosa di Macchia yogurt, cardamomo e il bianco del cioccolato

Satsumi la frolla, il caramello e gli agrumi

Le Nostre Coccole

€ 350

Ristorante 1978

ANTIPASTI

APERITIVO ALL’ITALIANA INVERSO

Champagne Bergère

CARPACCIO DI PEPERONE BRUCIATO, ERBE, ACETO, OLIO

Chardonnay Ogeaner 2018 Kobler

NERVETTI VEGANI

Chardonnay Ogeaner 2018 Kobler

MAIALE NON MAIALE

Chardonnay Ogeaner 2018 Kobler

PICCIONE MARINATO, PORRO E BRODO FREDDO DI CAPPERI

Sauvignon Winkl 2018 Cantina di Terlano

LOMBATINA CRUDA DI CONIGLIO, POLVERE DI WAGYU ARROSTO, WASABI

Sauvignon Winkl 2018 Cantina di Terlano

COTECHINO IN LENTICCHIE SOFFIATE

Valpolicella Superiore Case Vecie 2017 Brigaldara

PRIMI

RISOTTO, PRESCINSEUA, FONDO DI SELVAGGINA E SPUGNOLE AL BURRO

Valpolicella Superiore Case Vecie 2017 Brigaldara

PRE DESSERT

ZUPPETTA DI GELATO AL PEPE SANSHO, CAVIALE DI MUGGINE AFFUMICATO E BERGAMOTTO

Coteaux du Layon “Rouannières 2016 Chateaux Pierre Bise

DESSERT

PANETTONE, ACETO BALSAMICO RISERVA 25 ANNI, NOCI SABBIATE E SPUMA ALLA VANIGLIA

Moscato d’Asti Biancospino 2018 La Rivetta

PREZZO

200€ (compreso acqua, pairing vino e champagne)

Sotto i 200 euro

Barrique - Poggio Le Volpi

Poggio le Volpi - Epos

1 GENNAIO –BRUNCH DEL PRIMO DELL'ANNO - EPOS - € 70,00 a persona bevande incluse

Selezione di crudo con ostriche, gamberi rossi, tartare di branzino, carpaccio di salmone

Cocktail di gamberi e melone

Verdure miste in pastella

Tagliere di salumi e formaggi

Parmigiana di melanzane

Uova benedict con avocado, salmone affumicato, uova pochè e salsa hollandaise

Risotto ai frutti di mare

Lasagne

Stracciatella di pollo ruspante con capellini d’angelo

Baccalà in umido con olive, capperi e crostini

Abbacchio, costine di maiale e arrosticini alla brace

Cicoria strascinata

Broccoli

Spinaci alla romana

Insalata di puntarelle

Patate al forno con aglio e rosmarino

Pancake con sciroppo d’acero e frutti di bosco

Profiterole alla crema con cioccolato

Torta con pere e cioccolato

Macedonia di frutta fresca

Zuccotto

Barrique

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO - BARRIQUE – € 190,00 a persona bevande incluse

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini

Scampo crudo con cuore di carciofo e burrata

Macaron speziato con fegato grasso d’oca al cioccolato affumicato e marmellata di pompelmi

Risotto all’arancia e nero di seppie con ostriche e pomodoro secco

Triglia in tempura con puntarelle e maionese alle acciughe

Capriolo in crosta di olive di Gaeta e frutta secca con topinambur

Sfera di zucchero ripiena di spuma al panettone

Dopo mezzanotte

Zampone, cotechino e lenticchie

Barbieri

MENU DI CAPODANNO

Calice di benvenuto Franciacorta Brut

Amouse bouche di lenticchie e fegato grasso

Selezione di salmone affumicato

Selezione di anatra

Ravioli di porcini con tartufo e scampi

Secondo a scelta tra Tonnara (Tonno in camicia di speck bovino, mosto cotto e petali di cipolle rose) e Otto (Filetto alla Bismarck, con uovo in camicia, verdure e sughetto di carne)

Sacher

Prezzo: 120 euro a persona vini esclusi

Verve

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO - € 150,00 a persona (bevande escluse)

Istantanee dalla Cucina

Scampi, Lenticchie nere e Cotechino

Capesanta, Tuberi e Radici

Manzo, Porcino, Nocciola e Melograno

Risotto, Burro e Parmigiano con Tartufo Bianco

Vitello BBQ, Patate, Cipolla e Ginepro

Aspettando il Dolce

Brioche sfogliata con uva passita e gelato alla crema ubriaca

Istantanee dalla Pasticceria

L'Archeologia

Ostrica, burrata rapa rossa e limone candito

Ricciola, maionese di bottarga e passion fruit

Polpo rosticciato, cavolfiore e verdure in conserva

Crema di fagiolo bianco, pasta soffiata, crudo di gambero rosso e caviale d’aringa

Raviolo ripieno d’arzilla, crucifere e bitter

Triglia, topinambur, mandarino e peperone crusco

Ricotta, salvia e karcadè

Brindisi di mezzanotte

Lenticchie e cotechino

120 €

Vini esclusi

Caparra per prenotazione € 30,00 cad/uno

Il menù può essere sostituito con il Menù di Terra al momento della prenotazione

Eventuali intolleranze o allergie andranno comunicate in fase di prenotazione

Via Appia Antica, 139 a Roma. - Info e prenotazioni: 06 788 0494

Il Marchese

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO: cenone e Brindisi 150 euro a persona, bevande incluse – cenone, Brindisi e tavolo oltre la mezzanotte con bottiglia 190 euro a persona -

Aperitivo di benvenuto

Carciofi alla romana ripieno di baccalà mantecato

Scampi ajo ojo e peperoncino

Bollito con salsa verde

Risotto al franciacorta, tartare di gamberi rossi, la sua riduzione e chips di zucchina allo zafferano

Polpo croccante alla mediterranea

Guancia di manzo brasata, sedano rapa e cavolo nero

Pandoro al pistacchio

Brindisi di mezzanotte con bollicine, cotechino e lenticchie

31 DICEMBRE – DOPOCENA DI CAPODANNO:tavolo riservato e bottiglia per 5 persone 250€ - ingresso dopocena con 2 drinks 40€

Madre

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO – 100 euro a persona, bevande escluse

Il nostro drink di benvenuto

Capasanta, rosmarino, limone, pepe rosa, gin

Maritozzo, seppie, carciofi

Salmone, rapa rossa, senape

Pizza 2.0

Maiale iberico, finocchi, tartufo nero

Mandorle, spumante, melograno

Maritozzo, lenticchie e cotechino

Calice di Moet Reserve Imperial a mezzanotte

Ginger Sapori e Salute

31 DICEMBRE MENU ALLA CARTA

Unique al Palatino

Menù cena di S. Silvestro del 31 dicembre 2019

Aperitivo

Flûte di prosecco con ostrica e biscotto con burro salato

Antipasto

Salmone selvatico marinato allo zenzero

Gamberi al vapore in salsa d’arancia

Polipo alla Salentina

Zampone augurale con lenticchie di Castelluccio

Primi Piatti

Ravioli ripieni alla caprese in salsa di fior di zucca

Maltagliati con gamberi, carciofi e bottarga

Secondi Piatti

Orata alle erbe in crema di porri e verdurine croccanti

Dessert

Sfera di Gianduia con salsa al caffè

Moscato dolce aroma

€ 110.00 p.p. (bevande escluse)

con accompagnamento musicale dal vivo, inizio cena ore 20:00

Riservato ai clienti del ristorante:

Brindisi di mezzanotte e vista dei fuochi di artificio

dalla nostra terrazza panoramica (tempo permettendo)

Reserva

Capodanno 2020

Bienvenidos

Ostriche con Chalaquita (salsa a base rocoto, cipolla e lime)

Capasanta in Tiraditos (salsa a base di crostacei)

Gamberi glassati nel Tumbo (frutto delle Ande) con quinoa soffiata

Primeiro Platos

Ravioli ripieni di mozzarella di bufala e alici, con asparagi e carote

Risotto alla crema di zucca, baccalà mantecato e croccante al tartufo

Platos Principales

Vitello in crosta di pane con salsa Reserva

Polpo e quinoa, con crema di fagioli Occhio Nero

Postres

Mazamorra morada

Churros al cioccolato

*

Panettone della tradizione

Uva

*

Lenticchie e Cotechino

180€ bevande escluse

Con Wine Pairing dedicato Azienda Paolo e Noemia D’Amico €220

Radisson Blu es.Hotel, Rome

Musica Live

Aperitivo Finger

Aperitivo di benvenuto con flute di Ferrari Maximum Blanc de Blanc

Tataki di tonno rosso in camicia croccante di panko e maionese con mostarda di Dijion

Sfera di broccolo romano con dressing alle acciughe

Zeppoline di pasta cresciuta con asparagi di mare e sale grezzo

Cubo di salmone marinato, foglia di capperi, pomodori confit e kefir



Menu della serata

Baccalà mantecato, uova d’aringa, yuzu, yogurt e polvere di guanciale

Carpaccio di fassona con tartufo nero pregiato e nocciole IGP del Piemonte

Ravioli di pasta fresca con carciofi di Paestum, primo sale, crema morbida di cavolo nero affumicato e pinoli tostati

Riso carnaroli con gamberi rossi di Mazara, zucca mantovana e limone fermentato

Darna di ricciola in oliocottura con purea di tuberi e olio al cocco

Cheesecake al melograno su crema inglese al rosmarino e chips di cachi vaniglia

Dopo la mezzanotte

Zampone e cotechino con lenticchie di Castelluccio

130,00€ per persona bevande incluse all’aperitivo e alla cena

Archivolto

Mini surf and turf di scampi e wagyu con calice di benvenuto

ANTIPASTO

Fritto di polpo in semola di grano duro emulsione della sua acqua all’anice stellato con patate e paprika

oppure

Maritozzo al cacao amaro, insalata di coda di vitello con pomodori confit sedano candito uvetta e pinoli

PRIMO PIATTO

Tonnarello con stracciatella di zafferano e salsa spumosa di ricci di mare

oppure

Ravioli ai porcini con sugo di carne al tartufo e fegato grasso di anatra

SECONDO PIATTO

Dentice croccante con gamberi rossi e cavolo nero

oppure

Filetto di manzo in crosta con salsa al vino rosso e funghi

DESSERT

Panettone artigianale con zabaglione al passito e cantucci

Prezzo:150,00 € bevande escluse

Sotto i 100 euro

Proloco DOL Trastevere

CENONE DI CAPODANNO - Martedì 31 dicembre - alle 20:30

Ciancichetti di attesa con cocktail di benvenuto

Stracciatella in brodo dashi di cappone allevato al brado

Polenta viterbese con patè di coratella zackel al brandy e zabaione d’ostrica

Risotto con gallinella, caffè Galeotto, mandarino clementino e polvere di guanciale di filiera DOL

Raviolo di baccalà del Maestro Mauro Secondi con glassa di cappone allevato al brado

Guancia di manzo nobile, schiacciata di patate viola viterbesi e bottarga di tonno

Lenticchie di Onano e cotechino di Mangalitza

Panettone artigianale con crema al passito di Casale Certosa

€ 85,00 a persona con wine pairing

A seguire FUNKY NEW YEAR COCKTAIL BAR + DJ SET per festeggiare il nuovo anno insieme a tutti gli amici di Proloco Trastevere

Prenotazione obbligatoria. Per info: 0645596137

Aqualunae Bistrot

Cena 31 Dicembre 2019

Bollicina di Franciacorta ed Ostrica

Degustazione di olio pluripremiato con pane speciale homemade e sali dal mondo

Tartare di gambero rosso

Carpaccio di Salmone selvaggio marinato agli agrumi, spuma di wasabi e frutta secca

Carnaroli, Astice e Burro di Normandia alle erbe selvatiche, crock di topinambur e senape

Tortellone di mare in guazzetto

Ombrina scottata, patata americana, spinacino ripassato e Fois gras

Predessert

Fiocco di neve

Lenticchie di Castelluccio e spuma delicata di zampone con pomodorino fresco leggermente piccante

Dolce Arrivederci

95

Wine Pairing

43

Host Capodanno

Benvenuto dello Chef

Alici marinate e salmoriglio

Polpo, cavolfiore e arancia bruciata

Seppia, misticanza aromatica,carciofi croccaanti

e 'ndujia

Fusillo pastificio Lagano, ricci di mare ed erba

cipollina

Tagliolino all'uovo, burrro francese e tartufo nero

pregiato

Tonno teriaki e puntarelle

Dessert di fine anno

Brindisi finale

Cotechino e lenticchie

90 Euro

escluso bevande

Ristorante Cousine

Antipasti

Palline di pesce spada con salsa di melograno

Involtini di melanzana su crema di parmiggiani

Primi

Ravioli con funghi, ricotta e castagne

Tonnarelli con gamberi e lime

Secondi

Guancia di manzo al mirto

Spigola con crema di limone

Dolce

semifreddo al pistacchio

Costo €60 (bevande incluse)

Ristorante storico di quartiere, Cousine presenta le sue feste senza rinunciare a quella meravigliosa atmosfera di casa che l’ha sempre contraddistinto. Cena con spettacolo live di musica jazz per brindare insieme al nuovo anno.

RISTORANTE COUSINE | Via Camillo Serafini 47 | Tel. 06 9291 6680

Osteria Mavi

Benvenuto dello chef

MENÙ CARNE

Tartare di manzo, caprino e carciofi

Crocchetta di guancia di manzo, zucca e sedano rapa

Risotto pioppini, porcini, ragu di capriolo, mirtilli e ribes nero

Filetto di manzo rosti di patate, vino rosso e porro fondente

MENÙ PESCE

Tartare di gamberi rossi, pistacchi e salsa al lemongrass

Polpo croccante, cavolfiore, zenzero e briciole di pane al nero di seppia

Raviolo ripieno di carciofi, emulsione di vongole, bottarga e uova di salmone

Triglia, crema di pomodori arrosto, salsa al prezzemolo e bufala

Bavarese al lampone, crumble al cioccolato fondente e zenzero

Lenticchie e cotechino

Brindisi di Mezzanotte

Costo: 80€ bevande escluse

Musica dopo cena

MAVI | Lungotevere di Pietra Papa, 201 - Tel. 06 558 4801

Amelia Bistrot

Entree

Mazzancolla,burrata, lenticchie, e guanciale

Polpo patate e carciofi,accompagnato da un gelato al limone

Tartare di pescato,maionese d’ostrica e champagne

Tagliatella di castagne,tartare di gambero rosso e caffè

Risotto ricci e tartufo

Calamaro,zucca,provola,amaretti e liquirizia

Pre dessert

Spuma di ricotta,mandarino,cioccolato e noci

€70 ( vino escluso )

AMELIA BISTROT | Viale Amelia 13 B - Tel. 06 8982 1178

Brado

Benvenuto dello chef

Raviolo fritto ripieno di cinghiale alla cacciatora

antipasti

Carpaccio di cervo affumicato, insalatina di carciofi, citronette e fonduta di taleggio

Midollo di bufalo arrostito, polenta croccante e porro grigliato

primi

Risotto alla salvia con quaglia arrosto

Ravioli di cervo, tartufo, pioppini arrosto e fondo bruno

secondi

Carrè d’agnello di Campotosto, panoure alle erbe, mirto e crema di patate all’olio Flaminio

Lombo di cervo bardato, galletti arrosto, crema di zucca e ristretto al vino rosso

pre dessert

Caramella di sorbetto al mandarino

dolce

Ricotta di bufala mantecata, bavarese al fondente, crumble alle mandorle e pere Martin Sec

80€ p.p. bevande escluse

BRADO | Viale Amelia 42 | Tel. 375 514 0851

Condominio Marconi

Il Menù

- Tartare di manzo al coltello con cruditè di verdure e cipolle caramellate

- cestino di stracciatella di bufala,speck e fiori di zucca

- risotto con funghi porcini e salsa allo zenzero

- fagottino fatto in casa ripieno di cinghiale sfilacciato a mano su vellutata ai 3 pomodori

- guancia di scottona cotta a bassa temperatura con riduzione di sagrantino

- lenticchie e cotechino

- dolci a buffet

- prosecco offerto a mezzanotte

- Acqua naturale e gassata

Prezzo 50€ escluse bevande

Menu bambini 30€ comprensivo di bevande gassate

Frittini

Lasagna di carne

Hamburger e patatine

Via Enrico Dal Pozzo 5 - Tel. 348 0127024

Il Tagliagrana

MENU

Cocktail di benvenuto

Tartare di Manzo al tartufo nero pregiato

Gnocchi artigianali al ragù di gambero con pistacchi di Bronte

Lasagna bianca di verdure con tartufo nero

Caprese calda fiori di zucca e alici del Cantabrico

Salmone in salsa Teriyaki su un letto di rucola

Manzo italiano ai sapori d'oriente

Patate al forno

Puntarelle con alici

Acqua & Vini selezione Tagliagrana

Dolci natalizi

Dj set selezione musicale anni 70-80-90 fino alle 02,00

Pizzeria Angelo Pezzella

Brindisi di benvenuto

Tartine miste

Calice di prosecco

Antipasti a centro tavola

Baccalà e frittelle di “cicinielli” su misticanza

Salmone marinato

Tartare di tonno su arancia essiccata e stracciata di Andria

Cupola di polpo con finocchio marinato all’arancia su letto di tarallo napoletano

Insalata di rinforzo

Primi

Risotto alla pescatora

Pacchero al ragù di ricciola e pomodorino del Piennolo

Secondo e contorni

Filetto di spigola in crosta di patate e mandorle

Frittura di paranza

Finocchio in insalata

Dolce

Struffoli, pastiera e panettone

Spasso napoletano (fantasia di frutta secca)

Bevande

Acqua 1/2 lt a persona

Falanghina (1 bottiglia ogni 4 persone)

Brindisi di inizio anno

Lenticchie e cotechino

Prezzo: 80,00 euro a persona

MENU BAMBINI

Antipasti a centro tavola

Cuoppo

Prosciutto e mozzarella

Primi

Gnocchi o penne al ragù

Secondo e contorni

Cotoletta e patatine

Dolce

Struffoli, pastiera e panettone

Spasso napoletano (fantasia di frutta secca)

Prezzo: 35,00 euro a persona