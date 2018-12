Cenone di Capodanno a Roma, dove? I ristoranti aperti con menù e prezzi

Il Natale è alle porte, ma noi già siamo proiettati al Capodanno. Alcuni si saranno già organizzati, a casa di amici o, magari, fuori città. Per chi, invece, non ha ancora idea di cosa fare la sera del 31 dicembre, ecco una lunga lista di ristoranti a Roma di tutti i generi e da tutti i prezzi, per festeggiare l'inizio del 2019 nella Capitale, ma solo dopo aver mangiato qualcosa di buono. Iniziamo.

Mavi Osteria (Lungotevere di Pietra Papa)

Il menu di Capodanno di Osteria Mavi è un viaggio tra tradizione italiana e orizzonti lontani e vedrà al bancone gli amici del Niji Roma e, dalle 23.30, un Secret DjSet 80/90 all night long! Di seguito il menù completo:

MENU PESCE

Hosomaki burro e alici del cantabrico

Tartare di gamberi rossi, lime, spuma di bufala

Cannolo croccante di spigola ripieno di carciofi e maionese di vongole

Cappellaccio ripieno di salmone, salsa di prezzemolo, limone, cavolo di mare, tartare e uova di salmone

Tonno rosso, gel di bloody mary, lattuga di mare, teriyaki e polvere di lamponi

Gelato al panettone, panbrioche all'uvetta e cioccolata calda speziata

MENU CARNE

Hosomaki di bollito, spinaci e maionese al tabasco

Tataki di manzo, liquirizia e carciofi

Filetto di maiale con senape, mele e cipollotto grigliato

Raviolo ripieno di anatra, vellutata di zucca alle erbe, castagne e nocciole

Guancia di manzo ai funghi porcini e purè di patate al tartufo

Gelato al panettone, panbrioche all'uvetta e cioccolata calda speziata

90€ (bevande escluse)

Prenotazioni: 06/5584801

Il Marchese (via di Ripetta, 162)

Radisson Blu es.Hotel (Via Filippo Turati, 171 - Roma)

CENA DI CAPODANNO con Musica Live & Dj Set

APERITIVO FINGER

Flute Ferrari Maximum Brut

Capasanta, arance amare e colatura di alici

Sfera di baccalà e zenzero

Carciofi romani, topinambur e guanciale di Norcia

Salmone Gravlax, barbabietola rossa e yogurt greco

Gnocco di seppia e latte di mandorla

MENU

Carpaccio di gamberi rossi di Mazara, caviale italiano e maionese di limoni fermentati

Vitello marinato con sale e zucchero, tartufo nero pregiato, robiola di Roccaverano e nocciole del Piemonte

Ravioli di grano arso ripieni di granchio e zucca

Mantovana con crumble di taralli napoletani

Riso Acquerello, erborinato di capra, pere Williams e noci di Macadamia

Manzo, foie gras, spinacino al burro fuso e mosto d’uva

Variazione di cioccolato Valrhona, pistacchio di Bronte e frutti rossi

A MEZZANOTTE

Lenticchie di Castelluccio con zampone e cotechino

Brindisi con Ferrari Magnum Maximum Brut

€150,00 p.p. incluse le bevande

Abbinamento vini bianchi e rossi selezionati dal nostro sommelier

Bambini 0-3 anni free

4-10 anni € 50,00

Cu-Cina (via Salita del Grill, 6B)

Livello 1 (Via Duccio di Buoninsegna, 25)

La serata da Livello si aprirà con un aperitivo di benvenuto e gli amuse bouche, una degustazione di pane focaccia e grissini con olio evo Villa Pontina e una degustazione di antipasti di pesce crudi e cotti.

MENU

Tortello cacio e pepe con lenticchie e frutti di mare

Calamarata in salsa di astice

Spigola di mare con indivia riccia, soia e senape

Maritozzomisù.

Assaggio di lenticchie e cotechino

Dolci tipici natalizi.

In abbinamento ai piatti un Frascati Superiore e un calice di Champagne per brindare al nuovo anno. Accompagneranno l’arrivo del 2019 con canti e musica dal vivo, il Vanda Rapisardi Quartet che spazierà dagli standard jazz più famosi, alla musica italiana d'autore e due spettacoli di burlesque con Amalia Vox.

Prenotazioni: Livello1 - Via Duccio di Buoninsegna, 25 - Roma - 06 5033999

Imago - Hotel Hassler

CENA DI CAPODANNO - € 980,00 - menu a persona bevande escluse. E, dopo la mezzanotte, serata danzante con live music nel salone Medici

MENU

Calice di Dom Pérignon all’arrivo

Percorso di caviale e radici

Consommè di granchio reale e funghi

Salmone selvaggio in Bellavista ai semi di senape

Risotto al caprino, ragù di quaglie e tartufo bianco

Lasagnetta allo zafferano, astice blu e cavolfori

Spigola al vapore in salsa di ostriche e champagne

Manzo, foie gras e tartufo nero

Golden di nocciole e lamponi

Lenticchie, zampone e curcuma di mezzanotte

BRINDISI DI MEZZANOTTE AL 7° PIANO

Dalle 23, brindisi di mezzanotte con champagne - a partire da € 37,00 a persona

Salone Eva – Hotel Hassler

CENA DI CAPODANNO - € 450,00 - menu a persona bevande escluse. E, dopo la mezzanotte, serata danzante con live music nel salone Medici

MENU

Calice di Moët & Chandon all’arrivo

Vellutata di topinambur e granseola

Veli di tonno, rape e caviale

Tagliolini all’aragosta, tè nero e tartufo nero

Ravioli di fagiano, zucca e castagne

Filetto di vitello ai pistacchi, salsa parmigiano e zafferano

Meringata al torrone e clementine

A mezzanotte lenticchie e zampone della tradizione

BRUNCH DI CAPODANNO - Menù specialità tradizionali – menu a persona € 50,00 (due portate), € 70,00 (tre portate), € 80,00 (quattro portate) escluse bevande.

Giuda Ballerino (piazza Barberini)

CENA DI CAPODANNO– € 320,00 a persona vini esclusi - € 400,00 a persona vini inclusi

Carpaccio di gamberi rossi con maionese di mandorle e zafferano, gel di yuzu, dadolata di mango marinata al campari e germogli di piselli

Ostrica cotta e cruda (ostrica verde) con cotechino croccante e albicocca secca, ostrica Belon 0 con sferificazione di aceto, panna acida e caviale Oysters

Tortello di patate burro di malga, uovo fritto, salda di parmigiano, tartufo nero e fiocchi d'oro

Scaloppe di Coda di Astice e camomilla, la sua chela fritta con animelle di vitello al burro e tartufo bianco

Entrecote di razza

Marango su salsa di coda alla vaccinara, sedano in tempura e gel di cipolla rossa

Scaloppa di fegato grasso caramellato. crema di banana e cioccolato bianco, novellini sbriciolati e gel di caffè.

La tavola, il vino e la dispensa - Mercato Centrale

CENA DI CAPODANNO - € 68 a persona bevande escluse

BUFFET

Carciofi alla romana Insalata di rinforzo

Verdure grigliate

Scarola con pinoli e uvetta

Cicoria strascinata

Insalata di riso venere, tonno e pomodorini

Sauté di cozze con crostini al aglio

Sgombro marinato con ratatouille

Puntarelle e alici

Salmone marinato

Mozzarella di bufala

Caciottine e involtini misti

Tagliere di salumi e formaggi

Torta salata di salsiccia e broccoli

Porchetta d’Ariccia

Pane e focaccia

2 portate da scegliere tra un primo e un secondo

Tortellini in brodo

Spaghetti alle vongole

Frittura di pesce

Arzilla alla piastra con broccoli e mandorle

Costolette d’agnello impanate e fritte con spinaci alla romana

Buffet dei dolci

Spiedini di frutta

Panettone

Zeppole con uvetta e pinoli

Struffoli

Torta di cioccolato e mandorle

Pastiera napoletana

Enoteca Achilli al Parlamento (via dei Prefetti, 15)

Foto da Facebook @enotecaalparlamento

31 DICEMBRE - GRAN CENA DEGUSTAZIONE DI CAPODANNO - € 280,00 A PERSONA – Bevande escluse - Dalle 19,30 alle 22,30 -

Menu dedicato a grandi chef o produttori di vini prematuramente scomparsi.

Cipolle brasate, castagne, mousse di piccione e riduzione di porto (omaggio a Michel Troigros)

Insalata di spinacino, gamberi, foie-gras, tartufo, nocciole ed emulsione di aceti di versi (Paul Bocuse)

Pomodori concassé, pesto di basilico, baccalà e bottarga (Roger Vergè)

Spaghetti di patate, cavolfiori e caviale (Joel Robuchon)

Spugnole, riso basmati, acqua di riso allo zafferano e foglia d’oro (Gualtiero Marchesi)

Capesante, pancia di maialino, rapa e riduzione di caffè (Fredy Girardet)

Raviolini di germano, consommè di vitello e vino rosso (Beppe Rinaldi)

Uovo, pecorino, guanciale e lenticchie (Alessandro Narducci)

Mela, anatra e pan di spezie

Madeleine (via Montesanto, 64)

CENONE DI CAPODANNO - € 100,00 a persona (bevande escluse)

BENVENUTO DELLO CHEF

Crocchetta di lenticchie, burro e alici

ANTIPASTI

Selezione crudi di ricciola, spigola di mare e tonno rosso

Mazzancolle al vapore, insalatina d’inverno e tartufo nero pregiato

PRIMI PIATTI

Cappellaccio di scampi, limone e nocciole

Risotto “Acquerello" con tartufo bianco

SECONDI PIATTI

San Pietro, topinambur, carciofi e bergamotto

Filetto di manzo alla “Rossini”

DESSERT

Dolci della Maison

Selezione dei nostri pani

Caffè Propaganda (via Claudia, 15)

CENONE DI CAPODANNO - €120,00 a persona vini esclusi

Champagne di benvenuto

Cannolo al nero di baccalà

Gambero in crosta

Caesar tacos

Uovo 65 al tartufo

Carpaccio di scampi limone e carciofi

Tagliolini al nero di seppia cozze e calamari

Tortello di baccalà e peperoni

Triglia patate e tartufo

Biglia di zuppa inglese

Oromisu Acqua pane e caffè

Cotechino lenticchie e champagne allo scoccare della mezzanotte

Pantaleo (piazza di S. Pantaleo, 4)

CENONE DI CAPODANNO - €180,00 a persona vini esclusi e € 230,00 a persona vini inclusi

APERITIVO di benvenuto servito all’arrivo degli ospiti

Champagne “R” de Ruinart ( 1 flute)

CENA SERVITA

I Crudi:

Molluschi e Crostacei, Cipolle di Tropea e Jalapenos Dressing

Tartare di Tonno

Tartare di Spada

Tartare di Ricciola

Astice con Avocado in Osmosi Asiatica

Alghe Wakame Ripassate (in accompagnamento Champagne “R” de Ruinart)

I Primi:

Risotto Acquarello Ostriche e Champagne

Paccheri Nero di Seppia, Farcia Calamari e Burrata, Pesto Leggero e Pomodorini Confit (in accompagnamento: Fiano Vigna della Congregazione 2015 Villa Diamante)

I Piatti forti:

Rombo, Puree Cavolfiore, Caviale Asetra, Fondant Patate, Puntarelle Tournedos di Filetto di Manzo al Lardo di Colonnata e Foie Gras, Puree Scarola, Topinambur e Carciofi, Jus Tartufo Nero (in accompagnamento: Perric-One Castellucci Miano)

Spuma Cotechino e Lenticchie fritte

Dessert:

Cremoso al Cioccolato, Rabarbaro e Gelato al Pompelmo (in accompagnamento: Baillaury Grand Cru 2007 Abbe Rous)

Panettone e frutta secca

Champagne “R” de Ruinart ( 1 Flute) per il brindisi di Mezzanotte

Madre (Largo Angelicum, 1A)

Foto da Facebook @madrerome

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO

Gambero rosso zuppa di ceviche e glassa al mezcal

Maritozzi insalata russa ed astice

Capesante arrosto nuvola di asparagi bianchi ed polvere di alghe

Piazza con stracciatella e patanegra

Tataky di vaca vieja galiziana crema di topinambur funghi e tartufo nero

Panettone arrosto cremoso al mascarpone e mandarino

Lenticchie e cotechino

Atlas Coelestis (via Malcesine, 41)

LUNEDI 31 DICEMBRE dalle 20.00 menu degustazione di Capodanno - € 95,00 escluso bevande

Vellutata di ostriche

Scrigno di acqua e farine antiche al forno a legna ripieno di porcini, ricotta da siero di parmigiano reggiano, mozzarella e polvere di elicriso

Pesce reale nero di fondale in salsa d'uovo cotto a 65 °C, topinambur saltato e tartufo bianco

Il bue rosso su trilogia di patate saporite e carciofi arrosto, accompagnato da salse fatte in casa (mostarda, chili e salsa verde)

Passatelli asciutti con guance di rana pescatrice, funghi cardoncelli, mandorle tritate e tartufo nero

Lombo di cervo selvaggio, insalata di puntarelle e ravanelli, crema di ricci di mare e salsa di passion fruit

Tutto cioccolato..... la foresta nera

A seguire cotechino naturale del Podere Cadassa e lenticchie biologiche dell’Az. Agr. Poggi

Flora Restaurant (​Via V. Veneto, 191)

31 DICEMBRE 2018 - Cenone di Capodanno

APERITIVO

Ostriche Regal selezione oro e granita di champagne

Sashimi di ricciola, cetriolo osmotizzato, gel di arancia e finocchietto

Gambero rosso, rapa rossa e la sua maionese

Foie gras e lamponi

Tartelletta con zucca e perle di aceto balsamico

CENA

Amuse-bouche dello Chef

Astice e carciofi

Piramidi di anatra arrosto, spuma di pecorino e polvere di cipolla

Rombo con broccoli romaneschi, patate croccanti e ristretto di prosciutto

Pre-dessert

Champagne, mango e cioccolato bianco

Cotechino e lenticchie Dom Perignon

Intrattenimento musicale con violino e accesso alla terrazza panoramica per i fuochi artificiali di mezzanotte e discoteca.

31 Dicembre 2018 - Buffet di Capodanno al Flora Rooftop Terrace - 100€ a persona

Grande buffet accompagnato da un duo voce e musica, fino alla mezzanotte. Poi i fuochi in terrazza e, al rientro, musica del DJ-Set e Open Bar Martini fino a chiusura evento.

MENU BUFFET

Alici marinate

Salmone affumicato con guacamole

Gamberi croccanti al panko con agrodolce di peperoni Insalata di mare

Bignè salati con formaggi, salumi, verdure, salmone, tonno

Calzoncini prosciutto e mozzarella

Angolo dei formaggi: caciotta alle noci, caciotta al tartufo, caciotta al pistacchio, caciotta vinacce, trecce di bufala

Angolo dei salumi: prosciutto crudo, lonza di maiale, corallina, speck

Angolo dei fritti: crocchè, supplì, mozzarelline panate, verdure in tempura, sfere di melanzane, olive ascolane

Involtini di zucchine con taleggio

Melanzane alla parmigiana

Cous-cous di verdure

Focacce ripiene di formaggi, salumi, verdure

Trofie con ragù di vitello e carciofi

Calamarata di Gragnano con polpo, pomodorini e cime di broccoli

Ombrina croccante con bieta e patate

Cotechino e lenticchie di Castelluccio

Panettone con salsa vaniglia

Selezione di dolci al bicchiere: tiramisù, panna cotta ai frutti di bosco, mousse al cioccolato

Tagliata di frutta

2 drink inclusi

Prenotazioni: info@florarestaurant.it - 06.48992642

Host Restaurant (viale Aldo Moro, 31 - Fiumicino)

MENU CAPODANNO - € 100 a persona escluse bevande, dalle 20,30

Aperitivo di benvenuto

Dal crudo al cotto:

Cocktail di gamberi

Leccia, patate e porro

Puntarelle e alici

La Carbonara

Tortelli al nero di seppia, carciofi alla romana e baccalà

Croccantino di triglia, pomodori secchi, olive ed estratto di pomodoro alla soia

Dessert di fine anno

Brindisi di mezzanotte

Cotechino e lenticchie

Osteria Fratelli Mori (via dei Conciatori, 10)

MENU CAPODANNO - € 60 a persona vini esclusi

Prosecco di benvenuto

Cestino di fritti misti:

Alici fritte

Polpettina di broccolo romano

Carciofo

Mattonella di polenta con sugo di coda alla vaccinara

Risotto ai funghi porcini e tartufo nero uncinato

Raviolo di brasato

Guancia di maialino Iberico cotto a bassa temperatura con vino rosso e scalogno

Oppure

Tagliata di agnello in panure alle erbe aromatiche con patate schiacciate alla zafferano

Bis di dolci:

Tiramisù 121° C e Ricotta d‘Ambrogio

Per chi aspetta la mezzanotte:

Lenticchie con il cotechino e spumante

Per info e prenotazioni: 3313234399

Manforte (via Giovanni Zanardini, 39)

MENU CAPODANNO ADULTI 90,00€

Buffet di antipasti di mare, di terra e vegetariani

ANTIPASTI DI MARE

Macedonia di gamberetti del mediterraneo

Insalata di calamari con finocchi e cedro

Bocconcini di baccala' polpo brasato al vino rosso

Gamberoni croccanti in salsa di soia tartare di salmone soute' di frutti di mare

Polpettine di neonata

ANTIPASTI DI TERRA

Carpaccio di manzo

Bocconcini di vitello filanti

Tagliere di salumi e formaggi

ANTIPASTI VEGETARIANI

Tortino di zucca

Verdure in tempura

Patate novelle al cartoccio

Crostini misti vol au vant

Sfogliatine rustiche danubio salato

Mozzarelline di bufale e ricottine

PRIMI

Ravioli radicchio e scamorza al pesto di noci

Bigoli con spigola, mela verde, lemongrass e timo

SECONDI

Rombo alla cacciatora con patate e carciofi croccanti

GRAN BUFFET DI DOLCI

E a mezzanotte lenticchie e cotechino

Disponibile menù bambini 50,00€ e cena in sala dedicata con animazione e intrattenimento

Antipasto a buffet

Lasagna al pomodoro

Filetto di manzo con patate arrosto

Beverage incluso musica dal vivo e cocktail bar animazione per bambini

Prenotazione obbligatoria: 06.823871

Brado (via Amelia, 42)

MENU DI CAPODANNO - 90€ p.p. bevande escluse

BENVENUTO DELLO CHEF

Cubotto di cinghiale in olio cottura con burro e salvia

ANTIPASTI

Tartare di cervo, zabaione salato e bottarga

Borealis di merluzzo Skrei norvegese

Carciofo ripieno di guancia di Cinta Senese brasata e fonduta di taleggio DOP

PRIMI

Risotto alla salvia con quaglia arrosto

Pici con ragù bianco di daino tagliato al coltello e carciofi croccanti

SECONDI

Lombo di cervo al marsala, funghi cardoncelli arrosto, cavolo toscano disidratato

Costoletta di cinta senese cacio e pepe, spuma di patate e porri, riduzione di lime

PRE DESSERT

Sfera di cioccolato con sorbetto limone e menta

DOLCE

Mini panettone al pistacchio di Bronte DOP, cioccolatino fondente 75% alle nocciole, fonduta di cioccolato bianco al rum “Don Papa”

Brindisi di mezzanotte con spumante accompagnato da salsicce di Cinta Senese e lenticchie

Abbinamento vini 40€

Abbinamento birre artigianali 30€