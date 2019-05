Cena Finger Tech

Una cena aperta al pubblico per assaggiare 9 finger food realizzati dagli allievi della seconda edizione di Chef Tech Pro, il corso professionale dedicato alla cucina 4.0 organizzato dal Gambero Rosso sotto la guida di chef Igles Corelli.

Per la preparazione dei piatti i ragazzi sono stati supportati della tecnologia grazie all'utilizzo di macchinari di ultima generazione esclusivamente made in Italy. Tra questi il Waveco, che sfrutta la tecnica della maturazione spinta per sostituirsi alle lunghe frollature, oppure il Wavegap, utile per cuocere a bassa cottura e bassa temperatura gli alimenti direttamente immersi in un liquido. C'è l'Ocoo, che attualizza la pentola a pressione ripensando un'antica tecnica di cottura coreana ma senza lasciar uscire l'umidità o il Roboqbo in grado di cuocere, raffreddare, conservare, concentrare, impastare, raffinare, tagliare, miscelare, polverizzare ogni tipo di prodotto alimentare.

Il costo della cena è di 40 euro, bevande incluse.

Per info e prenotazione scrivere a eventi@gamberorosso.it

Di seguito i piatti

Zuppa cuata gallurese (cotta nell'hotmix) come una lasagnetta con polvere di macchia mediterranea all'azoto liquido;

Cannolo fritto nel Wavegap a bassa temperatura con pappa al pomodoro,pesto di basilico, anacardi e chips di aglio fritto;

Purea di fave cotte in forno a vapore compresso con salsa verde alla cicoria e trippa di baccalà in tempura;

Risotto cotto in forno a pressione mantecato alla n'duja di Spilinga con cipolla di tropea agrodolce e maionese alle mandorle;

Sgombro scottato su purea di cicerchie al sifone e germogli di lenticchia;

Coppa di cinghiale in bassa temperatura con carota baby ossidata nell'Ocoo, sedano liquido e salsa di mirepoix e vino rosso;

Tataki di cervo trattato ad ultrasuoni con composta di pere affumicate, grué di cacao e fondo di nocciole del Piemonte;

Uovo di quaglia in bassa temperatura con salsa di pecorino al Roboqbo, spinaci croccanti e trucioli di mortadella;

Chips di riso soffiato con feijoada e neve di guanciale