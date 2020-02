Cena di beneficenza "Una musica può fare..." a Casa Coppelle

Lunedì 2 marzo alle ore 20 si svolgerà la cena di beneficenza organizzata dal ristorante Casa Coppelle e da ABIO Roma - ODV, associazione beneficiaria del ricavato che sarà interamente destinato al progetto “Una Musica Può Fare…”: iniziativa di empowerment terapeutico promossa dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La cena per i bambini dell'Ospedale Bambino Gesù

La cena ha l’obiettivo di raccogliere fondi per un corso/laboratorio di musica organizzato per i piccoli pazienti affetti da importanti forme di epilessia ed altre forme di gravi patologie neurologiche, in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Questo laboratorio musicale si pone come obiettivo fondamentale quello di aiutare i piccoli pazienti a mettersi a confronto tra loro, creando interesse per materie artistiche, permettendo loro di socializzare senza rischi ed in un ambiente privo di pregiudizi e limitazioni. Questo consente alle cure mediche di essere percepite come più leggere e quindi di agire più in fretta, facendo crescere l’autostima dei pazienti e consentendo loro di poter apprendere e giocare in piena sicurezza.

Il laboratorio è aperto anche ai genitori, ai medici, agli infermieri e agli amici dei pazienti e si terrà presso l’Oratorio del Gonfalone, sede del Coro Polifonico Romano e meraviglioso esempio di architettura ecclesiastica del XVI secolo.

La cena di beneficenza si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per 10.000,00€ da destinare interamente alla realizzazione del progetto ed in particolare al sostentamento dei costi relativi all’acquisto degli strumenti, all’affitto delle strutture e al coinvolgimento di docenti qualificati per la realizzazione del corso stesso, che si presume possa avere una durata di due anni. E’ infatti sulla continuità che si basano questi progetti di empowerment, utili a migliorare la socialità e lo stare insieme dei piccoli pazienti.

Il costo della cena, con menu degustazione a 7 portate, sarà di 120,00€ a persona (offerta minima per essere presenti all’evento) comprensivo anche di bevande e vino.

Menu della serata

Antipasti

Catalana di gamberi, yogurt al mandarino, infuso di mela verde e verdure di stagione

Foie Gras al torchon con pera Martin Sec e brioche parisienne

Primi

Calamarata orientale “Pastificio dei Campi” con ragù di scorfano

“Riso Buono” Carnaroli Gran Riserva all’Amarone, Castelmagno e cioccolato

Secondo

Tournedos di filetto di manzo al pepe rosa e spugnole

Predessert

Crumble al pistacchio e sorbetto al lampone

Dessert

Noisette

Prenotazioni 06 68891707



Donazioni

Beneficiario: ABIO Roma

IBAN: c/c Unicredit - Banca di Roma IT08D0200805020000400827074

Causale: Donazione per il Progetto “Una musica può fare...”