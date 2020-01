Casa & Bottega compie 10 anni: arrivano i dolci di Loretta Fanella

In occasione dei suoi primi 10 anni Casa & Bottega presenta tante nuove idee. A partire dal restyling degli arredi del locale con dettagli che ispirano pensieri felici come le illustrazioni della graphic designer finlandese Carla Ladau. Nuovissimo anche il menu studiato su misura sempre da una donna: Silvia Capuano gioca in equilibrio tra mare e terra con leggerezza ed eleganza informale in un mix tra cucina italiana e internazionale.

Anche se a guidare il menu è come sempre la spesa o meglio le botteghe romane e i fornitori distribuiti su tutto il territorio nazionale che riforniscono Casa & Bottega di materie prime di qualità. Come Paolo Parisi per le uova bianche di gallina livornese, Fud di Roberto Bigollo per salumi, formaggi e prodotti biologici, Tenuta Luisa per i vini e Ninkasi Beershop per le birre artigianali, Antico Forno Roscioli per il pane, Macelleria Fabrizio Fadda per la carne e Da Claudio al mercato di Campo de’ Fiori per frutta e verdura.

Sempre nel segno della collaborazione femminile è il nuovo corner in esclusiva di Casa & Bottega dedicato ai dolci d’autore della pastry chef Loretta Fanella. «Siamo particolarmente orgogliose di essere le uniche partner di Loretta Fanella a Roma. Le sue creazioni accompagneranno ogni momento della giornata: la nostra carta dei dolci è innovativa e femminile allo stesso tempo, con proposte di carattere che divertono a ogni assaggio» raccontano Luna Basaia e la madre Cinzia Regano, proprietarie di Casa & Bottega.



Casa & Bottega è contemporaneamente caffè, bistrot, enoteca e gastronomia. Bistrot e Dolci d’autore è il nuovo payoff di questa piccola realtà a conduzione familiare presente nel centro storico di Roma dal 2009. «Prepariamo cose buone dalla colazione al pranzo veloce o alla carta, dal rito del tè all’aperitivo con tapas sfiziose fino alla cena. Anche se l’ora della prima colazione è una delle nostre più grandi passioni» spiega Luna. La giornata inizia con cappuccino cremoso da accompagnare a fragranti croissant e pain au chocolat , ma poi si può girare il mondo con i menu speciali: dalla ricchissima American Breakfast con due uova a scelta tra strapazzate, omelette e frittatina con verdure alla Colazione italiana con ciambellone fatto in casa e yogurt biologico con frutta fresca, dal menu Pancakes I Love You all’energetica European Breakfast dedicata ai salumi e ai formaggi del Lazio.

Casa & Bottega, salotto per chiacchiere, sorsi e bocconi

Casa & Bottega è come andare a casa di amici. Così tra chiacchiere, sorsi e bocconi si scoprono i piatti del giorno preparati nel laboratorio a vista, si assaggia una nuova etichetta accompagnata da formaggi e salumi tagliati al coltello, si fanno chiacchiere in libertà. "Casa & Bottega nasce con una doppia vocazione: da una parte è stato concepito come un luogo raffinato e friendly, dall’altra è stato pensato come punto di riferimento per tutti coloro che vivono Via dei Coronari e il Rione Ponte, un contesto molto popolare ma anche familiare, che ricorda la dimensione di un villaggio dove tutti si conoscono - racconta Luna Basaia che prosegue - Siamo riusciti a riunire in un unico spazio le persone più differenti. Casa & Bottega è per tutti. E infatti per me sono tutti amici, prima che clienti. Ecco perché mettiamo tanta attenzione anche nell’accoglienza".

Cosa si mangia da Casa & Bottega

La cucina lavora tutto il giorno da mezzogiorno in poi con un menu studiato insieme alla proprietà da Silvia Capuano, cuoca con esperienze in diversi ristoranti tra Francia e Italia e amica di Casa & Bottega. Dai comfort food che fanno impazzire tutti alle insalate gourmet che uniscono leggerezza e gusto fino ai piatti ricercati tra territorio e ispirazioni internazionali. Una carta semplice e chic che è eseguita ogni giorno da Fabio Stella Nicosia.

In menu ci sono Gnocchi gratinati con mozzarella, pomodoro e basilico e Lasagna al ragù, per chi ha voglia di cucina italiana nella sua versione più solida e tradizionale, Spaghetti di patata con salsa di peperone dolce e nocciole, in linea con le più attuali esigenze del senza glutine, senza latte e senza ingredienti di origine animale. Si prosegue con carpacci e tartare di mare e terra come il Carpaccio di tonno con dressing di arancia, mandorle tostate, rucola e liquirizia e la Tartare di manzo con senape, salsa di mango, maionese alla salvia e sesamo dolce. E poi le versioni in stile Casa & Bottega della tradizione anglossassone con il Roast Beef con salsa alle prugne e purè di patate o della cucina veneziana con il Baccalà mantecato con latte di cocco. E ancora piatti che richiamano le atmosfere dei classici bistrot come il Tomino al forno con misto di funghi e la Quiche lorraine. Tra le proposte ispirate alle gastronomie internazionali e provenienti dai tanti viaggi all’estero ci sono invece i Blinis con salmone selvaggio e crème fraîche, l’Insalata di spinacini con lamponi, feta, mele e nocciole e l’Avocado toast con uovo pochè e semini misti.

I dolci firmati da Loretta Fanella arrivano da Casa e Bottega

Loretta Fanella è la famosa pastry chef italiana che ha collezionato esperienze pazzesche nelle migliori cucine del mondo, da Carlo Cracco a Ferran e Albert Adrià fino all’Enoteca Pinchiorri di Firenze, riconoscimenti come Miglior Chef Pasticciere della guida Identità Golose 2008 e Miglior Pasticciere dell'Anno di Barawards 2019, libri e collaborazioni con brand internazionali. Nel 2019 inaugura a Livorno il suo Loretta Fanella Pastry Lab, che è allo stesso tempo laboratorio artigianale e academy per appassionati e professionisti.

È proprio Loretta Fanella ad aver scelto Casa & Bottega come punto di distribuzione in esclusiva su Roma di tutti i suoi dolci d’autore. Solo qui nella capitale è possibile assaggiare Sù! il primo innovativo tiramisù con all’interno una cialda di cioccolato croccante dal cuore liquido. Inoltre è possibile provare i macaron, i biscotti, le caramelle fondenti alla frutta, le torte, i cioccolatini come le praline al burro di arachidi e caramello salato, le monoporzioni al cucchiaio come la Mousse al lampone, gelatina di lampone, crema al cioccolato e biscotto croccante al cioccolato e sale e la Mousse al limone, gelatina di albicocca e biscotto morbido all’arancio.