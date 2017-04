carbonaraday, oggi si celebra la ricetta icona della cucina romana nel mondo

Tutta colpa di una ricetta che ha provocato una vera e propria guerra della carbonara. A un anno di distanza dall'affronto francese si celebra oggi il #carbonaraday. L'evento è stata ideato su Twitter da Ipo (International Pasta Organization) e Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta). Obiettivo? Celebrare questa ricetta così amata in tutto il mondo.

Il dibattito si aprirà oggi a mezzogiorno per poi andare avanti fino alle 14:00, con un secondo momento di discussione dalle 17:00 alle 19:00, ora italiana, per permettere la partecipazione degli appassionati americani. Unica regola, seguire l'hashtag previsto e twittare le proprie idee, ricette, foto e domande che possano essere di spunto per una riflessione comune.

Pancetta or guanciale? Pecorino or Parmesan? From1- 2pm EDT we’ll celebrate one of the best-loved pasta dishes! Have your say #carbonaraday pic.twitter.com/HMPjbSsSL7 — Intern Pasta Org (@Int_Pasta_Org) 6 aprile 2017



Molto più di una semplice ricetta: una vera icona della cucina romana nel mondo. La carbonara è il piatto della nostra tradizione più amato e replicato, ma anche il più discusso. È come l'ospite brillante e genuino che inviti alle tavolate più conviviali, capace di unire ed aggregare, ma anche di seminare zizzania e scaldare gli animi.

Meglio la pasta corta o lunga? Si usa il guanciale o la pancetta? Solo il tuorlo o anche l’albume? La pasta va girata nella stessa padella a fuoco spento o in un altro contenitore per stemperare ulteriormente il calore? Ogni romano diventerà piuttosto suscettibile di fronte a queste domande e condirà la risposta con frasi come "senza ombra di dubbio", "non scherziamo", "assolutamente sì/no"...

In realtà, anche se si pensa di custodire nella propria cucina la ricetta insostituibile dela “vera carbonara", come tutte le leggende, anche quella di questo piatto nasconde incertezze storiche e contraddizioni.

La tesi più controversa attribuisce la sua paternità addirittura agli americani. Se è vero, infatti, che prima del 1944 la carbonara non viene mai citata nei libri di cucina italiani, è facile ipotizzare che siano stati proprio i soldati statunitensi ad inventarla, sciogliendo le loro razioni K (uova liofilizzae e bacon) alla pasta cotta.

Secondo un'altra discussa ipotesi, la ricetta risalirebbe all'abitudine dei carbonari del centro-Italia (lavoratori che andavano nei boschi per produrre il carbone) di portarsi per pranzo ingredienti semplici e di facile conservazione per condire la pasta, quali pecorino, guanciale e uova. Data la similarità con alcune preparazioni della cucina partenopea, infine, c’è chi giura che siano stati i napoletani ad inventarla.

E se non bastassero le diatribe sulle sue origini a complicare le cose, ecco intervenire le centinaia di rivisitazioni che la Carbonara vanta (o subisce?) nel mondo. La ricetta originale viene descritta, in un rapporto dell'Accademia italiana della cucina, come la più 'falsificata' tra le preparazioni italiane all'estero e, tra le varianti, più o meno ortodosse, non manca l'aggiunta di cipolla o di parmigiano, l'utilizzo del latte o, addirittura, della panna. Per gli amanti della cucina italiana è difficile, in alcuni casi, farsene una ragione!

Sono comunque 5 gli errori blu nella preparazione della ricetta. Se guanciale e pancetta possono essere intercambiabili, va evitato che l'uovo diventi una frittata cuocendolo in padella. Mai poi sostituire il pecorino con il parmigiano o, quasi peggio, aggiungere la panna, ingrediente che va ad aumentare l'untuosità della carbonara, oltre che appiattirne il gusto. Infine vanno banditi aglio e cipolla, aggiunta inutile perché la carbonara è piatto già dai sapori forte.