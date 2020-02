Gordon Ramsay e la carbonara da incubo: sui social è rivolta contro la 'zuppa gialla'

Dopo l’amatriciana con l’aglio di chef Carlo Cracco, ci pensa Gordon Ramsay a far infuriare le buone forchette e gli amanti della cucina tradizionale romana.

Il cuoco, ristoratore e noto personaggio tv grazie ai reality show culinari Hell's Kitchen, Cucine da incubo e MasterChef ha postato sui social un video nel quale prepara e impiatta una carbonara che però ai fan è risultata quantomeno “indigesta”.

“The most amazing carbonara.... Union Street Café!” – ha scritto Gordon Ramsay pubblicando il video dal suo ristorante di Londra.

Alla vista uovo molto crudo e troppo abbondante, gli spaghetti annegano nel giallo vivo dei tuorli. Il guanciale è scarso, del pecorino non c’è ombra. Così la platea di Gordon Ramsay si ribella: “Troppo tuorlo d’uovo”; “La salsa è troppo gialla e liquida”; “Non è un piatto italiano” – scrivono i fan in una pioggia di commenti. “Sono morte cinque galline per fornire quella quantità d uova” – ironizza qualcuno.

La carbonara di Gordon Ramsay è dunque bocciata. Web e pancia non perdonano. Nemmeno una star delle cucine in tv.