Carbonara Day 2020, oggi tutti a festeggiare la ricetta romana

"#CarbonaraHomeMade: viviamo la carbonara sui social media per avvicinarci, anche se siamo distanti. Vi aspettiamo su tutti i social media il 6 aprile dalle 12:00 per cucinare insieme". Con questo post su Twitter, l'Ipo (International Pasta Organization) presenta la nuova edizione del Carbonara Day.

Un'appuntamento che torna puntuale, oggi 6 aprile, un po' diverso dagli scorsi anni. Un evento social che quest'anno ha una missione ancora più importante: quella di portare sorrisi e divertimento nelle case in un periodo duro come questo. Un lunedì dedicato al 100% alla ricetta tradizionale romana che negli anni è stata modernizzata, rivisitata, esaltata, protetta e a volte - purtroppo - rovinata.

L'invito di Ipo e di Unione Italiana Food, attraverso la campagna dedicata WeLovePasta, è quello di connettersi direttamente dalle proprie cucine, postando il proprio piatto di carbonara accompagnato dall'hashtag #carbonaraday e da un nuovo hashtag, appositamente creato per l'edizione 2020, che è #carbonarahomemade.

Se gli scorsi anni era infatti possibile partecipare anche con le carbonare preparate a casa di amici e familiari o mangiate al ristorante, quest'anno - a causa dell'emergenza Coronavirus - le uniche carbonare ammesse saranno quelle cucinate in casa propria.

Traditional, light or with anything we have in the fridge. Carbonara is among the most loved and revisited pasta recipes in the world. Let’s make it together on April 6th, live on social media from our kitchens #CarbonaraHomeMade #CarbonaraDay pic.twitter.com/GfhhhJt32g