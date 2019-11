Bunker Kitchen Club Tour 2019: cibo e drink nei cocktail bar più vivaci di Roma

Bunker Kitchen Club e tutto il suo staff hanno annunciato il tour outside the Bunker che prenderà il via il 17 novembre 2019. L’obiettivo è quello di divertirsi (con l'imperativo #FUNDINING) e condividere cibo e drink in alcuni dei cocktail bar più vivaci di Roma.

Bunker Kitchen Club, il tour

La prima data vedrà ospite Bunker Kitchen Club il 17 novembre da Ru.de Centocelle. Insieme ai proprietari Cristian Ricci e Marco Zampilli abbiamo studiato un menu dedicato alla serata che vedrà in assaggio alcuni dei signature dish del nostro Chef Nicholas Amici abbinati ai cocktail studiati per l’occasione.

Sarà possibile ordinare un menu completo di piatti in abbinamento ai cocktail, oppure ordinare le porzioni singole, se si vuole anche queste in abbinamento. Il format sarà lo stesso per tutte le serate, saranno invece diversi i menu dedicati ad ognuno del locali che ci ospiterà.

Il calendario completo degli eventi

17 novembre

Ru.de Centocelle

Via dei Castani, 228

Ru.de apre nel 2018 a Centocelle, il quartiere in cui i due titolari, Cristian Ricci e Marco Zampilli, sono cresciuti e dove hanno deciso di tornare. Il progetto si pone l’obiettivo di rimettere al centro i drink, l’evoluzione, ma soprattutto l’essenziale: Ru.de sta anche per rumor delete (abbassiamo tutti la voce).

24 novembre

Mercat Bistrot & Old Bar

Via del Gazometro, 44|48

Mercat Bistrot è guidato dalla bartender Cinzia Mannello che, ritornata dall’Australia e dopo varie esperienze in alcuni cocktail bar romani, decide di dar vita a questo progetto: perfetto connubio tra il buon cibo e il beverage con una drink list e una mixology dell’era proibizionista.

1 dicembre

Blind Pig - Roma

Via La Spezia, 72

Il Blind Pig- Roma, aperto da gennaio 2018 in zona San Giovanni, è considerato ormai meta sicura per il buon bere e per godere dell’aria rilassata e allegra, tutto merito di un personale giovane e attentissimo. Una drink list che varia ogni tre mesi si affianca ai cocktail classici eseguiti magistralmente. A guidare il bancone Mattia Ria ed Egidio Fidanza, barman e soci in questo progetto del patron Marco Pucciotti.

Ad affiancare la drink list non poteva mancare un menu con mille sfizioserie sempre in abbinamento, dalle focacce gourmet agli hamburger, fino alla proposta stagionale in base ai prodotti del mercato.

8 dicembre

La Punta Expendio de Agave

Via di Santa Cecilia, 8

Format messicano nel cuore di Trastevere, La Punta Expendio de Agave apre nel 2016. Il locale nasce come naturale proseguimento di un viaggio tra gli amici Roberto, Leonardo, Antonio. Alessandro, Cristian, Luca e Stefano - persone vicine ad alcuni dei locali più famosi di Roma e non solo - che sono andati in giro alla scoperta dei segreti della produzione di distillati a base agave.

Oggi tra piatti a base di ricette messicane e una drink list molto ampia, il Messico è davvero vicino sia nei gusti, sia nello spirito.

Qui l’evento Fb per gli aggiornamenti dei menu dedicati alle singole serate.