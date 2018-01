Botaniko: il cocktail bar "speziato" immerso nel verde

A Roma apre Botaniko: il primo "spices" bar immerso nel verde, all'interno di una scuola di formazione per barman, la Planet One, nel cuore della Capitale. Proprio a due passi da Porta Maggiore.

Ricercatezza e qualità i punti di forza di Botaniko che è pronto a fare il suo esordio a Roma.

Botaniko: il cocktail bar "speziato"

Attraversato l'antico portone si entra in un mondo "botaniko" avvolto da colori verdi e profumi speziati. Botaniko nasce dalla passione per la miscelazione delle spezie: da qui ecco drink suggestivi che emanano odori e sapori della natura, accompagnati da food particolare e attraente.

Ad attendervi un menù affascinante per tutti i tipi di palati e l'opportunità di creare un drink cucito su misura in base ai propri gusti.

L'apertura di Botaniko a Roma

L'inaugurazione di Botaniko a Roma è in programma il 22 gennaio con l'opening party. Il 24 ci sarà invece l'apertura ufficiale con la prima settimana a riservare tante sorprese.