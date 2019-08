Bonci apre a Roma il suo "mini" ristorante: in menù pollo fritto, pizza e piatti della Garfagnana

Fresca fresca di giornata la notizia che Gabriele Bonci sta per aprire il suo mini ristorante di pollo fritto (e non solo) a Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso "pizza hero" in una video intervista al Gambero Rosso. Inarrestabile, Bonci è pronto a presentare ai suoi clienti affezionati una novità piccola ma succulenta che renderà felici in molti.

Un tavolo sociale al portone accanto a quello del noto panificio di via Trionfale. Uno spazio dove, fino a poco fa, si trovavano gli uffici del "Bonci team", come lo stesso Gabriele ha detto al Gambero Rosso:

"Nel 2012, quando ho aperto il panificio, una zona doveva essere destinata a ristorante ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo riusciti a rientrare in una normativa che ci ha permesso di mettere un tavolo sociale, dove si può mangiare".

Il cliente entra nel punto vendita, ordina quello che vuole mangiare e poi si sposta al tavolo sociale per gustare il tutto comodamente seduto, magari in buona compagnia. Il mini ristorante sarà aperto dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 20,30. Protagonista principale del menu del mini ristorante di Bonci - di cui ancora non si conosce il nome - sarà il pollo fritto (4 pezzi di coscia e petto a 10 euro e 3 pezzi di ala a 7 euro).

Non mancheranno le pizza al padellino, ossia proposte di pizza contemporanea e, due o tre giorni a settimana, quando Bonci sarà a Roma, sarà lui stesso a sorprendere i clienti con i piatti del Rifugio Alpi Apuane di Careggine: "Ci sarà la Garfagnana nei piatti, con la polenta, con il farro", racconta lo stesso chef al Gambero Rosso. Sei piatti speciali, da mangiare esclusivamente a pranzo dalle 12 alle 16.

Qui l'intervista completa del Gambero Rosso a Gabriele Bonci: