Bodega Mexicana, tutto il meglio della cucina messicana sbarca a Romaest

Bodega Mexicana sceglie la Capitale e il Centro Commerciale Romaest per far assaporare il meglio della tradizionale cucina messicana.

Bodega Mexicana apre a Roma

Ispirata alla tipica “taberna mexicana” già dalla sua apertura (avvenuta lo scorso lunedì 16 settembre) è divenuta da subito punto di riferimento per gli amanti dei sapori freschi e genuini. La visione di cucina dello Chef ha saputo mixare piatti della tradizione e fresche rivisitazioni contemporanee della cucina messicana, per far gustare i sapori dell’autentico Messico ogni giorno. L’offerta spazia dai classici Burritos, Tacos, Quesadillas e Fajitas, a Nachos, Guacamole e Insalate il tutto accompagnato da birre messicane e un assortito cocktail bar dove poter degustare un’ampia selezione di cocktails.

Il servizio all’interno del Centro Commerciale Romaest coprirà tutti i momenti della giornata:pranzo,break durante il giorno,aperitivo e cena. Un motivo in più per venirci a trovare e, fra shopping e tempo libero,degustare il meglio dei sapori messicani.

Il layout di Bodega Messicana si caratterizza per l’atmosfera vivace ricca di colore e di simboli della tradizione messicana come il rosa e le ceramiche decorate a mano. La cucina è a vista per mostrare tutta la freschezza e genuinità dei piatti.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti la genuinità e i sapori autentici che solo Bodega Mexicana riesce a far assaporare, grazie alla passione per questa cucina ricca di tradizione e sapore”, così in una nota Marco Torresan, direttore del Centro Commerciale Romaest.