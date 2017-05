La bocca e il panino, due mascotte in giro per Roma per celebrare il World burger tour

Una bocca gigante e un enorme panino hanno fatto sorridere, incuriosire e strabuzzare gli occhi lo scorso week end nelle strade del centro della Capitale.



Si tratta della stravagante trovata dell'Hard Rock Cafe che in occasione del World Burger Tour ha messo in scena questa simpatica trovata per coinvolgere turisti e romani.



Cos'è il world Burger Tour? Il giro del mondo in 8 panini: "English breakfast" da Londra, "Tango salsa" da Buenos Aires, "El Toro" da Barcellona, "Colombian plantain" da Cartagena, "Banh Mi" da Seoul, "Tennessee BBQ" da Memphis, "Jambalaya" da New Orleans e "Kimchi" da Seoul. Una selezione di otto piatti locali che da maggio fino al 25 giugno saranno disponibili nel cafe di Via Veneto.

Ispirati dai gusti e dagli ingredienti delle città di provenienza, i localrappresentano l'interpretazione di Hard Rock Cafe della cucina locale e i piatti prescelti sono destinati a raggiungere tutti gli appassionati di food americano nel mondo.Sono più di 160 i local burger presi in considerazione dal team culinario di Hard Rock per individuare i piatti da destinare al