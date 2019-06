Arriva "AXI", la birra al Peperoncino Sabino

La marcia di avvicinamento alla Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino in programma a Rieti dal 28 agosto al 1 settembre 2019 si impreziosisce con un altro grande colpo: dall'unione del Peperoncino Sabino e Birra Alta Quota nasce "AXI", la birra ufficiale della Fiera Mondiale del Peperoncino!

La presentazione della birra al peperoncino

Il birrificio Alta Quota, una delle eccellenze del territorio reatino, sarà partner ufficiale dell’evento 2019 e, per celebrare al meglio il connubio con la Fiera Mondiale del Peperoncino, ha ideato e prodotto “AXI”, la birra realizzata con il Peperoncino Sabino. Birra Alta Quota curerà anche la distribuzione in tutta Europa di “AXI” che, sull’etichetta, riporta anche il logo della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti e quello della delegazione di Rieti dell’Accademia del Peperoncino.

“AXI” verrà presentata in anteprima proprio durante le giornate dell’evento, per poi essere distribuita, con oltre 35mila pezzi, in tutto il vecchio continente, veicolando sapori locali e promuovendo il territorio reatino.

Info e aggiornamenti www.fieramondialedelpeperoncino.com e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.