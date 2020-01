Beviamoci sud, primo festival dei grandi vini rossi del sud Italia

Dopo due edizioni di “Aglianico a Roma”, segnate da un grande successo di pubblico, l’agenzia Riserva Grande, Luciano Pignataro ed Andrea Petrini (Percorsi di Vino), hanno deciso di ampliare ulteriormente la sfida creando per la prima a volta a Roma il primo festival dei vini rossi del Sud Italia.

Beviamoci Sud, quando e dove

L'appuntamento per operatori ed appassionati è per sabato 1 febbraio, dalle 14 alle 20, e domenica 2 febbraio 2020, dalle 11 alle 19 all’interno delle sale del Radisson Blu Hotel di Roma dove, attraverso banchi di assaggio e seminari tematici, operatori e appassionati di tutto il mondo potranno scoprire e degustare oltre 200 vini rossi provenienti da Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e anche se, per omaggiare la nostra Regione di appartenenza, ospiteremo una piccola delegazione di vignaioli del sud del Lazio.

Il programma

SABATO 1 FEBBRAIO 2020

Ore 14:00 - Apertura banchi di assaggio

Ore14:00 - Seminario: Negroamaro e Primitivo, la Puglia di Gianfranco Fino

Ore17:30 - Seminario: Sulle Ali Di Mercurio

Ore20:00 - Chiusura banchi di assaggio



DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

Ore11:00 - Apertura banchi di assaggio

Ore14:00 – Seminario: I Grandi Rossi del Sud Italia

Ore17:00 - Seminario:Lo strano caso del Merlot in Irpinia. Verticale Storica di Patrimo di Feudi San Gregorio

Ore19:00. Chiusura banchi di assaggio

Modalità di acquisto dei biglietti di entrata

Ingresso alla manifestazione (banchi di assaggio): 25€

Ingresso alla manifestazione più un seminario: 45€

Ingresso alla manifestazione più due seminari: 70€

Per i seminari iscrizione obbligatoria: eventi@riservagrande.com

Convenzioni

Sommelier: 20€ (previa dimostrazione con tesserino valido anno corrente)

Soci Riserva Grande/EnoRoma 20€

All'ingresso della manifestazione è richiesta una cauzione di 5€ per il calice di degustazione. Tale cauzione verrà restituita al termine della degustazione, previa restituzione del calice.

Beviamoci Sud – Festival dei Vini Rossi del Sud Italia

Sabato 1 febbraio 2020 ore 14.00 – 20.00

Domenica 2 febbraio 2020 - ore 11.00 – 19.00

Radisson Blu Hotel, Via Filippo Turati 181 – Roma

Info e accrediti operatori: eventi@riservagrande.com