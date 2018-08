Terzo store per Bakery House: i pasticcini a stelle e strisce sbarcano a Roma sud

Colazioni americane, brunch, cupcakes: Bakery House si sdoppia e così da Roma nord approda anche a Roma sud. Un nuovo punto vendita che sarà inaugurato durante la prima metà del mese di settembre nel quartiere Eur. Ancora “segreti” i particolari della nuova apertura che saranno svelati nei prossimi giorni, intanto il negozio sorgerà in viale America al civico 89.

Due punti vendita a Roma Nord

In attesa dell’apertura del terzo punto vendita in viale America, nel quartiere Eur, Bakery House accoglie i clienti negli store che hanno già conquistato migliaia di romani e non solo, nei negozi di corso Trieste e via Riano.

"Riportare il gusto delle bakeries americane"

E nella preparazione di dolci e prodotti che ricordano la pasticceria degli Usa, la missione di Bakery House resta: “Riportare il gusto e la mente alle calde ed accoglienti bakeries americane, in cui assaporare gustosi dolci accanto ad una tazza di caffè o tè fumante oppure, per gli amanti del salato, i nostri sandwich e bagels farciti” si legge dal loro sito internet.