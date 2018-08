Bagel, cosa sono e 7 locali dove provarli a Roma

Bagel: cosa sono?

Non sono ciambelle e neanche panini, però hanno il buco e si farciscono in mille modi (formaggi, affettati, verdure, sottoli e sottaceti). Si chiamano bagel, ne hai mai sentito parlare? Sono buoni, appetitosi, si lasciano mangiare e, a lungo andare, danno dipendenza. Sì, sono talmente buoni che chi li prova difficilmente riesce a farne a meno. I bagel sono ritenuti dei tipici panini americani ma, in realtà, la loro nascita va attribuita all’Europa dell’est.

L’origine dei Bagel, infatti, è molto antica: sembra che questo fosse il pane usato dalle comunità degli ebrei aschenaziti (Europa orientale) nell’anno mille. Nel 1610 sembra che il bagel fosse il tipo di pane offerto alle donne incinte come simbolo del cerchio della vita. Nel 1680 circa, il bagel fu il pane offerto da un panettiere di Cracovia al re polacco Jan III Sobieski, onorandolo per aver impedito ai turchi di impossessarsi di Vienna. Solo successivamente i bagel hanno raggiunto il “Nuovo mondo”.

Bagel, dove mangiarli a Roma

Anche Roma ha i suoi bagel da provare per un pranzo veloce, per un aperitivo diverso dal solito, per riempire quel buco nello stomaco a qualunque ora della giornata. Oggi ti portiamo ad assaggiare 6 bagel nella Capitale. Pronto?

6. Bagel plus

Già a serranda chiusa ti verrà l’acquolina in bocca con quel grande bagel dipinto su metallo. E’ quando la serranda alzata, però, che il tuo palato potrà essere davvero deliziato. Tantissime specialità di bagel, più o meno particolari: dal classico prosciutto, mozzarella e insalata, al più elaborato insalata, pastrami, pomodori, emmental e salsa senapata. E poi, pane ai semi, al nero di seppia, al curry: avrai solo l’imbarazzo della scelta. Da Bagel Plus c’è il servizio di consegna a domicilio, dunque il bagel arriva direttamente a casa tua.

Bagel Plus, via Ancona 28, Roma - 338 859 8199

5. Grissamì & Bagel

A Centocelle c’è un posticino dove i bagel sono davvero ottimi e la scelta è davvero vasta. Si tratta di Grissamì & Bagel, un locale familiare, accogliente, dove i bagel fatti artigianalmente sono conditi in mille modi, con salse particolari, formaggi, verdure, abbinamenti di ogni tipo e per tutti i gusti. Dal Marco Aurelio Bagel con porchetta di ariccia, pomodori secchi, philadelphia ed emulsione di aceto balsamico al Calabro Bagel con peperoncino fresco, philadelphia piccante e insalata (per il palati più impavidi). Non mancano i bagel vegetariani!

Grissamì & Bagel, via dei Gerani 46, Roma - 06 4550 6167

4. I Meet

Restiamo a Centocelle dove c’è un locale che, con grande creatività, ha provato ad unire bagel e pizza romana e il risultato è riuscito alla grande. A nascere è stato il bagalizio che viene offerto a Roma all’ora dell’aperitivo, farcito in tanti modi e servito con drink o birra ghiacciata. Non il solito bagel, dunque. Non il solito panino. Non il solito aperitivo.

I Meet, piazzale delle Gardenie 14, Roma – 06.69357405

3. Haus Garten

Bagel classici o nell’asiatica versione “sushi-bagel”. Dove? Da Haus Garten a piazza Montegrappa, un Bagel Bar tipicamente americano ideale per un aperitivo tra amici, per un pranzo, per una cena un po’ particolare. Da Haus Garten il tuo bagel lo mangi in giardino, su un comodo tavolinetto, accompagnato da bibita e, se vuoi, da un contorno.

Haus Garten, piazza Montegrappa 1, Roma – 06.32120073

2. Naturale Food

Dove tutto è naturale, il bagel farcito con prodotti bio e al 100 per cento naturali non poteva proprio mancare. Ci riferiamo a Naturale Food, che con le sue due sedi a Garbatella e a piazza Fiume, mette sempre al centro la qualità, la stagionalità e il cibo sano.

Naturale Garbatella, via L.Traversi 35, Roma – 06.83657219

Naturale piazza Fiume, via Velletri 26/28 – 06.91936392

1. Nanu

A Prati c’è un angoletto specializzato nella produzione di bagel farciti e preparati in tanti modi. In versione veggie, fish, classic, con pane classico, ai cereali, ai semi. Anche in versione dolce per i più golosi. Da accompagnare ad un fresco e dissetante estratto di frutta e da mangiare seduti o camminando su via Cola di Rienzo, mentre guardi le vetrine.

Nanu Bagel Bar, via Varrone 2/C, Roma – 06.68301736

