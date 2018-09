5 locali per il tuo aperitivo a Testaccio

Giornata stressante, voglia di staccare la spina, voglia di incontrare bella gente. La soluzione è un aperitivo a Testaccio. Le strade 'testaccine' pullulano di locali, c’è sempre un bel movimento e non mancano aperitivi sfiziosi, originali, creativi, pronti a sorprenderti. Ecco allora 5 indirizzi che ti consigliamo di segnare per un buon aperitivo all’ombra del Monte dei Cocci.

5. Rec23

Foto da Facebook @rec23

A Testaccio non puoi perderti l’aperitivo dal Rec23 – Restaurant Emporio Club – dove, dalle 18,30, viene allestito un ricco buffet per tutti, che va avanti fino alle 21 (alle 22 di domenica). Ogni lunedì, c'è l’aperitivo in lingua, così, mentre si mangia e si beve bene, si può esercitare anche il proprio inglese e conoscere persone di nazionalità e culture diverse. E non è tutto, perché, periodicamente, al Rec, viene organizzato anche l'aperitivo veg friendly.

Rec23, piazza dell'Emporio 1-2, Roma – 06.87462147

4. Ketumbar

Foto da Facebook @ketumbar

Per un aperitivo biologico a Testaccio, dove qualità e stagionalità dei prodotti sono in prima linea, vai da Ketumbar. Ogni sera, all’imbrunire (alle 18,30 per l’esattezza), scatta l’ora dell’happy hour bio. Un ricchissimo buffet per spaziare da pizzette a patatine, da primi freddi, come cous cous o bulgur, a vellutate, zuppe di legumi, frittate, focacce, sformati, ricotta infornata e tanto tanto altro. Da bere ci sono vini, cocktail, birre artigianali. Aperitivo più drink 10 euro.

Ketumbar, via Galvani 24, Roma – 06.57305338

3. Trapizzino

Foto da Facebook @trapizzino

Trapizzino e calice di vino. Trapizzino e birra in bottiglia. Se hai voglia di un aperitivo, buono, ricco e davvero impegnativo devi fare un salto da Trapizzino a Testaccio. Ad inventare questa specialità, ormai da anni, è stato Stefano Callegari. Si tratta di una tasca di pizza bianca, chiusa a triangolo e farcita in mille modi. Trapizzino polpetta al sugo, trapizzino pollo alla cacciatora, trapizzino trippa, trapizzino zighini. Tutt’altro che leggero, insomma. Un aperitivo per palati coraggiosi, che arrivano al tramonto molto ma molto affamati.

Trapizzino Testaccio, via Giovanni branca 88, Roma – 06.43419624

2. L’Oasi della birra

Foto da Facebook @oasidellabirra

Potremmo definirlo l’aperitivo nostrano per eccellenza, quello con boccale di birra o calice di vino, affettati, formaggi e piatti del giorno sempre diversi, ma tutti (o quasi) appartenenti alle nostre tradizioni. E’ questo l’aperitivo che puoi fare da L’Oasi della birra, proprio in piazza Testaccio. E’ questo l’aperitivo che, chi ama i posti accoglienti, familiari in cui alla fine si diventa tutti amici, predilige.

L’Oasi della birra, piazza Testaccio 38/41, Roma – 06.5746122

1. Trentatrè

Foto da Facebook @trentatretestaccio

Proprio in via di Monte Testaccio, da non molto, ha aperto un Lounge bar che mette grinta e fantasia in ogni cocktail e ad ogni aperitivo. Si tratta del Trentatrè – locale che porta il nome del civico in cui a sede – un posto aperto da mattina a sera, dove l’aperitivo è un appuntamento curato in ogni dettaglio. Un ricco buffet a base di salumi, formaggi, bruschette, primi caldi e freddi, carpacci di carne, verdure grigliate e cotte al forno e tanto altro ancora. Da Trentatrè, drink più buffet senza limiti a 9 euro.

Trentatrè, via di Monte Testaccio 33, Roma - 06.5755142