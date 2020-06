"Scarpette e bocconi", nuovo aperitivo in casa Proloco

Dopo la chiusura per il Covid-19, Proloco Trastevere ha ripreso l’attività riadattando il locale, gli orari e rinnovando la proposta gastronomica nel rispetto delle normative di legge. Aperto sette giorni su sette a partire dalle 17.30, con un ampio spazio di 200 mq e un caratteristicodehorin via Mameli, a pochi passi dal Gianicolo, Proloco Trastevere è un’appetibile sosta per mangiare in sicurezza nello storico quartiere romano.

"Scarpette e bocconi", la novità sfiziosa da Proloco

Da non perdere dalle 17.30 alle 20.30 il nuovo aperitivo di casa Proloco “Scarpette e bocconi” e le specialità della cucina,della pizzeria e le proposte del cocktail bar. La famosa bottega trasteverina con cucina incentrata sulle eccellenze produttive del territorio locale e sui piatti tipici della tradizione romana e laziale propone nuovi piattie pizze gourmet in attesa dell’estate. Un ricco menu da gustare comodamente seduti negli spazi interni ed esterni del ristorante e disponibile anche nella versione take away e delivery.

Tutti i giorni dalle 17.30 i clienti avranno la possibilità di consumare uno sfizioso aperitivo che cambia periodicamente secondo l’estro dello chef. Una divertente proposta completa di piatti freddi come Insalatine di salumi, Frittate del giorno, Gateaux salati e le “Scarpette”: sughetti con cialde di pane croccante da accompagnare a scelta tra vino, birra o signature cocktail realizzati dall’esperto barman Christian Novacco.

Variegata la scelta di drink che spazia da grandi classici a interessanti rivisitazioni. Da provare l’Amaro Tonicun mix di amari del Lazio con menta, lime, ginger ale, soda e speziee ancora Una Proloco a Manhattan: il nostro Manhattan rinforzato con mix di amari Sarandrea e vino rosso.

La cena da Proloco Trastevere

Si arricchisce anche l’offerta della sera da Proloco Trastevere. A cena si possono scegliere infatti sia i piatti della cucina che le pizze. Imperdibili i Taglieri di salumi e formaggi selezionati DOL e la Caprese di ricotta. Il menu della cucina prosegue con l’Amatriciana estiva e i Pici freschi del Maestro Mauro Secondi con ragù bianco di Mangalitza al brado. Interessanti i secondi tra cui il Peperone di nonna Titina dal sapore profondoe la Bistecca di mangalitza al brado nella brace del josper con insalatina di rapa rossa e ravanello. Un dolce finale con la Zuppa inglese, il Pane “perduto” al cioccolato aromatizzato con Laphroaig Whisky e panna nobile e Ovis Mollis con crema al limone.

Realizzate con farine biologiche macinate a pietra, lievitate 48 ore e cotte nel forno a legna, le pizze di via Mameli sono condite con le materie prime di selezione DOL e il pomodoro Funky Tomato, un progetto di integrazione lavoro per la lotta al caporalato. Tra le nuove proposte del pizzaiolo Alessandro Splendori troviamo La Capocciata con crema di melanzane in josper, pinoli, chips di melanzana, uvetta, ricotta secca di pecora bio, cipolle balsamiche e menta; la pizza BAF -Bassiano, Amaseno, Formia focaccia con prosciutto crudo di Bassiano, burrata di bufala di Amaseno e pomodoro Torpedino di Fondi e la Napoli Estiva con pacchetelle gialle funky tomato, fiordilatte di Borgopogdora, alici di Anzio e timo limone.

La carta dei vini è completa di etichette che raccontano il Lazio e il resto della Penisola. Uno spazio interessante è dato ai vini Triple “A”, agricoltori, artigiani e artisti;prodotti autentici, espressione delle storie di uomini che coltivano i vigneti nel pieno rispetto del ciclo naturale.

Take away e delivery

Pizze, taglieri, primi, secondi, dolci, ma anche cocktail e bottiglie di vino: le specialità diProloco Trasteveresono disponibili anche nella versione take away e delivery, tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.30. Nel raggio di 3 km dal ristorante le consegne vengono effettuate direttamente dallo staff interno, mentre quelle più distanti vengono realizzate tramite le piattaforme Deliveroo e Foodys.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prenotazione si può effettuare direttamente dal sito (www.prolocotrastevere.it) specificando nelle "Istruzioni di consegna" il giorno, l'ora e il metodo di pagamento (contanti o con carta di credito).